Своїми результатами Брендон Вільям традиційно поділився на ютуб-каналі. За лічені дні відео переглянули майже 100 тисяч разів. І ми, своєю чергою, закликаємо тебе зробити те ж саме. Цілком імовірно, художня гімнастика – саме те, що необхідно тобі для побудови ідеального тіла.

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Спочатку Брендон проводить силовий тест "нульового дня" на: підтягування (3 повторення), відтискання в стійці на руках (6 повторень), відтискання на ногах (4 повторення) та підйоми ніг (2 повторення). Ці вправи він повторює в кінці 30-денного відрізка, щоб оцінити свій прогрес.

Потім, озброївшись програмою вправ з власною вагою, створеною молодшим тренером з гімнастики Деніелом, Вільям починає свій місяць занять.

Щоб працювати над своїм штовхаючим рухом, він виконує відтискання в планчі, відтискання в стійці на руках, відтискання з опорою на зап'ястя та прості відтискання. Для тяги він практикує лазіння по канату, підйом ніг і низку інших варіантів підтягувань. Брендон також працює над своїми базовими гімнастичними навичками. Наприклад, стійкою на руках, варіаціями стійки на руках у жимі, махами та вправами на гімнастичному коні.

Дивися, як Брендон Вільям протягом 30 днів виконував тренування з художньої гімнастики:

Через 30 днів Вільям знову проходить тест на силу та дізнається, наскільки відчутним є приріст. Попри те, що він трохи розслабився у відтисканні у стійці на руках, він подвоїв максимум з 6 повторень до 12! Він також поліпшив свої показники у кожній з інших вправ. Тож тепер може робити 17 відтискань, 10 підтягувань та 9 підйомів ніг у хорошій формі, перш ніж досягне відмови.

"Навіть якщо я дійсно не досягнув якихось результатів у свому тілі, я все ще дуже задоволений силою й особливо гнучкістю, яких я домігся", – наголошує він.

Ми не пропонуємо тобі теж присвячувати цілий місяць художній гімнастиці. Натомість ти можеш спробувати додати деякі вправи до своїх тренувань. Це дозволить не лише працювати над своїм тілом, а й урізноманітнювати заняття. А це, як ти знаєш, позитивно впливає на ріст м'язів і витривалості.

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