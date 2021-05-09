Айда смотреть, удалось ли Лори Шоу всего за месяц справиться с бразильским джиу-джитсу. Спойлер: тебя ждет немало бросков блогера на мат. И это однозначно надо видеть.

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"Я думаю, что при настойчивой работе и правильном количестве тренировок, ты обязательно заметишь определенные улучшения", – говорит инструктор и бывший участник соревнований Карл.

Шоу противостоит медалистке бразильского джиу-джитсу Мишель и обладателю синего пояса Райану в первый день соревнований. Спарринг повторяется, но уже через 30 дней. Все для того, чтобы определить, какого же прогресса он смог добиться.

"Я очень много думал, катаясь по коврику, чтобы просто не дать им покорить меня. Но что-то пошло не так", – признается Шоу.

После начальных циклов, в которых Шоу проигрывает Райану и Мишель в каждом раунде, он обязуется тренироваться почти каждый день в течение следующего месяца.

"Есть так много всего, что нужно изучить. И так много разных фраз, терминов и концепций, которые я никогда раньше не слышал. Но у меня также было постоянное ощущение, что я в надежных руках, поэтому я продолжал заниматься по 5 – 6 раз в неделю", – говорит он.

Шоу признается, что иногда ходил в зал два раза в день, просто пытаясь изучить и повторить основы. Он отметил, что выкладывался на полную, чтобы достичь желаемых результатов. Падал, поднимался, снова падал. Но это не останавливало его.

Смотри, как Лори Шоу пытался за 30 дней овладеть джиу-джитсу:

Когда наступает конец 30 дней, Шоу снова сходится с Райаном и Мишель. Новые спарринги должны показать, насколько сильно ему удалось улучшить свои результаты.

"Я думаю, что прогресс достаточно очевиден. На этот раз у тебя действительно была цель, ты знал, куда хочешь идти. Ты собирался правильно ухватиться, а не просто хватался за что-то", – подчеркнул Карл.

Понятное дело, что он не стал профи в джиу-джитсу за 30 дней. И умений ему еще очень и очень не хватает. Но на собственном примере Лори Шоу показал что нужно чего-то очень сильно захотеть и упорно идти к своей цели. Ты, например, можешь поставить себе цель накачать стальной пресс за 30 дней. Справишься?