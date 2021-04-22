Пользователь сети с ником President Chay без устали проверяет собственное тело. Правда, делает он это с помощью сумасшедших и одновременно бессмысленных испытаний. Вот, например, на этот раз блогер решил устроить себе 24-часовую прогулку на беговой дорожке. Смотри, что из этого вышло.

President Chay решил проверить свое физическое состояние. Для этого он попытался провести на беговой дорожке 24 часа без остановки. Начинает свою задачу он в 18:34, сжигая примерно 300 калорий в час. Конечно же, его наполняет оптимизм и энергия. Но мы то знаем, что это явление временное.

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"Первый час прошел, и я был настолько взволнованным. Но потом я просто продолжал думать, что у меня все еще осталось 23 часов. И моя поясница уже начала болеть", – говорит он.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Усталость, боль и раздражение вскоре усиливаются. Поэтому очень скоро блогер осознает, насколько тяжелым это испытание станет для него. Но это вовсе не означает, что он собирается сдаться. Тем более пользователи сети ему этого не простили бы.

"Мои ноги болят. Сильная боль. Сначала это началось в нижней части спины, как в первый час, потом дошло до внутренней стороны моих косточек, затем – моих бедер, потом снова до лодыжек. Мысль о том, чтобы сдаться, безусловно, посещала меня", – рассказывает он ближе к полуночи.

Косточки блогера отекают, боль усиливается. И это на полпути. Поэтому он пытается успокоить себя, думая, что уже достиг немало. Но решает все же идти дальше, чтобы попытаться выполнить задачу, которую перед собой поставил.

Смотри, как блогер шел на беговой дорожке в течение 24 часов:

Когда он наконец выйдет на финишную прямую за 3 часа до конца, блогер ожидает второе дыхание. Но, к сожалению, этого не происходит.

"Это самая сложная часть. На подошвах моих ног выскочили все возможные пузыри. Запястье болит от того, что я держусь. Я бы не рекомендовал этого делать. Я прошел почти 60 километров, не останавливаясь", – продолжает он.

Он наконец завершает свой безумный челлендж. Блогер прошел 24 часа, 112 000 шагов и 57 километров.

"Стоило ли оно того? Нет! Это худший и полон боли процесс, в котором я когда-либо участвовал", – резюмировал блогер.

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