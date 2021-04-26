Иногда начало - уже половина работы. Но что делать новичкам, которые морально не готовы к трудностям, какие могут возникнуть по дороге к построению идеального тела? Им на вооружение следует взять эти 5 советов, чтобы не отставать от графика тренировок.

Запомни раз и навсегда, что совсем не обязательно много времени проводить в спортзале. Иногда достаточно лишь регулярных тренировок, которые будут обрабатывать каждую группу твоих мышц. А с помощью этих советов ты сможешь не отставать от графика, строя тело своей мечты.

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1. Контролируй свое расписание

Конечно же, у тебя есть работа или учеба. Понятное дело, что отношения тоже никуда не делись. Поэтому нужно правильно и грамотно распределять время, чтобы ни одна из сфер твоей жизни не страдала из-за походов в тренажерный зал. Попробуй составлять себе план на неделю. Это позволит тебе четко его придерживаться, понимая, какие дни у тебя свободные от тренировок, а какие – нет.

К слову, в отдельные дни совсем не обязательно ходить в спортзал. Можешь, например, выбраться на утреннюю пробежку у дома или проехаться на велосипеде на работу. Это тоже физическая активность, если ты до сих пор не подозревал.



Строй график так, чтобы ни одна сфера жизни не страдала / Фото Unsplash

2. Не позволяй спорту сломать тебя

Это нормально, что иногда тебя мучат болевые ощущения. Это нормально, когда крепатура достала настолько, что хочется все сразу же бросить. Но это не значит что нужно так поступить. Поверь, легкая тренировка гораздо эффективнее, чем ленивое лежание на диване. А одна пропущенная тренировка – еще не повод отказываться от занятий. Возможно, тебе просто необходимы дополнительные дни отдыха для восстановления.

3. Не тренируйся один

Лучшая мотивация – тренировка с друзьями. В компании никто не хочет выглядеть слишком ленивым или слабым. Поэтому каждый будет выкладываться на полную. Вы можете также устраивать небольшие соревнования. Это позволит получать дополнительную мотивацию к тренировкам. А пропустить их, к слову, не дадут сами друзья. Исключение – такие же ленивые друзья.



Лучшая мотивация – друг на совместной тренировке / Фото Unsplash

4. Разнообразие – лучший друг

Хуже всего, что ты можешь сделать во время тренировок, – выполнять одни и те же упражнения. Во-первых, это очень скоро тебе надоест. Во-вторых, твой прогресс может стать на месте. А этого, конечно же, никто не хочет. Если хорошая погода – тренируйся на улице. Если надоело таскать "железо" – катайся на велосипеде.

Спроси у своего тренера, как можно усовершенствовать любимое упражнение. Добавь к нему определенного осложнения, чтобы наращивание мышечной массы превратилось в настоящую борьбу с собой. Это также будет мотивировать тебя становиться ежедневно лучшей версией себя вчерашнего.

5. Инвестируй в свое спортивное будущее

Исследования утверждают, что спортсмены лучше выполняют упражнения в профессиональной одежде, а не обычных футболках и шортах. Возможно, здесь срабатывает фактор потраченных денег. Возможно, просто в профессиональной одежде делать это значительно удобнее. Так или иначе, но иногда не стоит экономить на себе, если ты хочешь достичь желаемых результатов. Это же касается всевозможных спортивных гаджетов. К слову, фитнес-браслет или смарт-часы тоже могут стать замечательными компаньонами во время тренировок.



Спортивные гаджеты также помогут улучшить тренировки / Фото Unsplash

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