Заметим, что Андре Раш известен благодаря крепким 24-дюймовым рукам, которые он поддерживает в идеальном состоянии. Для этого он выполняет 2222 отжиманий ежедневно, а также потребляет безумное количество калорий. Поэтому нам самим очень интересно, сумел ли справиться с этим испытанием блогер Уилл Теннисон.

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Испытание не для слабаков

Задача начинается с 3 часов сна и пробуждения в 3 часа ночи и медитации. Затем Раш обычно выполняет свои +2222 повторения отжиманий. Их он делает, чтобы почтить память и повысить осведомленность об – в среднем 22 – военнослужащих, которые совершают самоубийство каждый день.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

"Он делает все это за 75 минут. Я точно знаю, что не смогу сделать все это за 75 минут. Поэтому я собираюсь посвятить этому весь день", – рассказал он.

Уилл решил разбить повторы на части, пытаясь успокоить себя и сделать цель менее сложной, а также более достижимой. Ему удается выполнить более половины повторений до 4:30 утра, выполнив 1125 отжиманий.

Что касается диеты, Уилл придерживается макробиологического расщепления 1200 граммов белка, 400 граммов углеводов и 177 граммов жира. Все это он потребляет за 4 большие приемы пищи в течение дня. Завтрак состоит из огромного омлета с 1000-граммового яичного белка с кофе и протеинового коктейля на 1600 калорий.



За этот день он обязан съесть немало пищи / Фото с инстаграма Теннисона

"На самом деле, это самое большое количество калорий за день за 1 присяд", – говорит он.

Второй прием пищи – это 500 граммов обжаренного куриной грудки и миска ягод, к которой он добавил сыр, протеиновый порошок и измельченный протеиновый батончик.

Затем пришло время заняться дня тренировкой Раша на руки. Оно включает:

сгибания гантелей сидя;

сгибания рук со скакалкой;

сгибания рук со штангой;

сгибание рук в наклонной плоскости;

сгибание рук с бицепсами.

"Я уже чувствую, что меня стошнит. Я очень устал и думаю, что тот факт, что я съел много белка, который трудно расщепить в организме, делает меня еще более уставшим сейчас", – пояснил свои ощущения он.

Чтобы продолжать приближаться к ежедневному общему количеству отжиманий, Теннисон дополняет каждое упражнение 25 повторениями отжиманий.

Третий прием пищи состоит из 280 граммов креветок с пастой из нута и миски с буррито. Затем, вскоре после этого, пришло время для четвертого и последнего приема пищи. Это был целый цыпленок, приготовленный на гриле, порция яичных белков, а также еще один огромный протеиновый коктейль. После этого Теннисон сделал свою последнюю порцию отжиманий, сделав 2222 повторения в 19:31.

Обобщая свой опыт, Теннисон считает, что есть "точка уменьшения отдачи" в исполнении буквально тысячи повторений отжиманий ежедневно. Хотя он признает, что Раш делает это по причинам, которые важны для него. И это не о наращивании мышечной массы.

Смотри, как Уилл Теннисон пробовал повторить день шеф-повара Андре Раша:

"3 часа сна были самой трудной частью дня. Это определенно повлияло на моё настроение, мою способность думать и фактически выполнять любую работу и быть продуктивным. И, особенно, когда я тренировался, у меня не было мотивации", – подытожил испытания он.

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