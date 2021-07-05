Но, сразу же заметим, что Buff Dudes не на шутку прокачали эту забаву. Ведь вместо обычных стаканов они используют огромные бочки. Такая титаническая проверка мышц и координации.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Безумный бирпонг с бочками

Вместо обычных маленьких мячиков для пинг-понга и красных чашек братья собрали огромную версию игры. Все для того, чтобы по-настоящему испытать свои силы. Используя 9-килограммовые медболы и бочки на 200 литров, они разложили игру так, чтобы каждая сторона играла с расстояния 7,5 метра . Конечно же, ребята наполнили каждую бочку настоящим пивом. Но, к счастью, никто не будет пытаться его выпить.

"К черту сложно запустить этот медбол на 7,5 метра. Выносливость играет здесь решающую роль... Ты должен немного отдохнуть в перерывах между каждым броском", – отмечает Хадсон.

Смотри на видео, как бодибилдеры сыграли в огромный бирпонг:

В начале игры братья идут бок о бок. Затем Брэндон выходит вперед, прежде чем случайно опрокидывает одну из бочек.

"Я думаю, что в некоторых играх в бирпонг это происходит случайно. Это Buff Pong, поэтому мы играем по своим правилам", – говорит Брэндон.

В конце концов Хадсон побеждает, и ему удается накопить достаточно выносливости. Все для того, чтобы сделать последний победный бросок, оставив Брэндона обливаться старым пивом.