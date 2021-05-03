Каждый из них пытался победить другого в 3 вирусных фитнес-задачах, которые стали популярными в тиктоке. Смотри, смогут ли они справиться с этими безумными испытаниями.

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100-секундное висения

Казалось бы, ничего сложного. Нужно просто провисеть в течение 100 секунд на перекладине. На самом деле это испытание не каждому под силу.

"Я уже собирался сразу же упасть", – говорит Томпсон через несколько секунд после того, как взял штангу.

Он сумел провисеть 40 секунд, отметив, что это действительно очень сложно. Боец MMA отдал все силы, которые у него были, чтобы справиться с этой задачей.

На удивление, Джонс сумел превзойти своего соперника. Ему удается продержаться 89 секунд. Но факт остается фактом: ни один из спортсменов не сумел справиться с вирусной задачей из сети.

Ролик для пресса

Это упражнение по сжиганию ядра требует, чтобы участник прошел вокруг нескольких яиц на земле, используя ролик для пресса. Задача: не разбить ни одно из них. Некое минное поле.

Джонс признался, что его ягодицы после выполнения этого упражнения свело судорогой. Но это не помешало ему успешно выполнить его. Ребята продолжают добавлять все больше и больше яиц. Затем, чтобы повысить сложность, они используют 5 яиц. Последнее, к слову, ставят настолько далеко, чтобы Джонс максимально вытянулся вперед.

Прыжок на коробку

Третий и последний этап испытания – решающий момент, поскольку он решит, кто же выиграет в этом батле. Ребята начинают достаточно легко, прыгая на 23, 30, 53, 68 и 76 сантиметров. По мере того как коробка "растет", от 99 до 114, от 122 до 129 сантиметров, все становится немного сложнее.

Смотри, как блогеры выполняли фитнес-задачи с тиктока:

Когда они достигают 137 сантиметров, Джонс – единственный, кто может сделать прыжок. Поэтому можем поздравить его с победой в этом испытании. Но Томпсону интересно посмотреть, насколько высоко может подняться бодибилдер. Поэтому они продолжают поднимать планку. Последняя высота, которую смог преодолеть Джонс, – сумасшедшие 152 сантиметры. В это сложно поверить.

Ты, кстати, тоже можешь устроить себе такой сумасшедший вызов. А лучше всего это сделать, позвав своего лучшего друга. Посмотри, кому удастся надрать задницу сопернику.