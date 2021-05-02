Бодибилдер Хьюстон Джонс – не просто спортсмен и блогер. Он еще и фанат наказаний. Они с бойцом MMA Стивеном "Wonderboy" Томпсоном решили устроить очередную проверку тела бодибилдера. На этот раз Томпсон ударил его со всей силы по икре. И на это больно смотреть!

Это интересно Альпинист устроил себе сумасшедший вызов: смотри, взяли бы его в ФБР – видео

"Сколько силы ты можешь дать мне, прежде чем у тебя сломается голень?", – спрашивает Томпсон в начале видео.

Мы подчеркиваем, что такие испытания не стоит выполнять даже под наблюдением персонального тренера. Если ты попробуешь бросить себе этот вызов, то делаешь это на свой страх и риск!

Для начала, Wonderboy точно показывает, насколько жестким этот сценарий будет для тела Джонса. Он наносит удар с разворота на полную мощность по мягкому щитку, почти сбивая Джонса с ног. Затем он ударяет Джонса без щита, начиная все с низкого уровня. То, что он называет 15% своей полной силы.

"Почему такое ощущение, что у меня в икре образовался маленький шарик", – спрашивает Джонс.

Wonderboy не сдается, увеличив силу удара до 50%. Джонс сразу же падает на пол после такого сильного удара.

"Я пукнул", – робко говорит Джонс. Томпсон утверждает бодибилдера, что это абсолютно "естественная реакция" тела.

К тому времени, когда Томпсон достигает 75% своей полной силы, Джонс выдает довольно пронзительный крик. Ему также интересно, почему его ступня настолько сильно болит.

"Это нервы, все это связано. Вероятно, у тебя онемела нога", – комментирует Томпсон.

Джонс говорит, что с ним все в порядке. Но просит обойтись без последующего удара.

Смотри, как Wonderboy наносит мощные удары Джонсу:

Через 2 недели Джонс рассказал, как он восстанавливается после тяжелого испытания. Хотя большая часть синяков на его икре исчезла, он признает, что его ступня все еще невероятно болит.

"Моя подвижность голеностопного сустава сейчас – дерьмо. Должен ли я быть озабоченным?", – добавляет он.

Смотри также Блогер показал, почему каждому мужчине нужно делать по 300 отжиманий в течение месяца