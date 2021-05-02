Вдохновленный роликом блогера Брэндона Уильяма , Магнус Мидтбо решил пройти тест на физическую подготовку, который ФБ использует для проверки потенциальных агентов. Смотри, сумел бы он попасть в ряды спецслужбы.

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Фитнес-тест, который не под силу всем

Испытание для потенциальных агентов ФБР состоит из подтягиваний, отжиманий, приседаний, спринта на 300 метров, а также бега на 2,4 километра. Каждый раунд приносит максимум 10 баллов. Участники должны набрать не менее 12 баллов в целом, чтобы пройти тест. Также им необходимо набрать не менее 1 балла в каждом раунде. Если ты испытываешь неудачу в любой из дисциплин, это автоматическое поражение, которое ты не сможешь компенсировать другими упражнениями.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Уникальность этого теста в том, что тебе позволено иметь лишь 5 минут отдыха между каждым упражнением,

– добавил он.

Тест начинается с 1 минуты отжиманий. Для достижения идеального результата необходимо сделать 71 повторения. Минимум – 30 повторений, чтобы получить хотя бы 1 балл. Мидтбо выполняет 60 отжиманий за 60 секунд, набирая 7 баллов.

После 5-минутного отдыха наступает время для 1-минутных приседаний. Блогер выполняет 52 повторения, получая 7 баллов за это. Заметим, что он хотел бы выполнить больше приседаний.

"Я думал, что если буду просто поддерживать стабильный темп, то смогу это сделать", – говорит он.

Далее шел забег на 300 метров. Чтобы получить "идеальный" результат в 10 баллов, Мидтбо должен завершить пробежку за 40,9 секунды или меньше. Он завершает спринт за 43 секунды, поэтому снова получает 7 баллов.

"Я чувствую, что самая большая разница в том, что когда ты некоторое время не бегаешь, потом тебя просто тошнит. Это было всего 300 метров, а теперь мне нужно бежать 2,4 километра", – со страхом в глазах добавил он.

Для получения идеального результата забег на 2,4 километра должен завершиться за 9 минут или быстрее.

"Я собираюсь установить темп, или, по крайней мере, постараюсь", – заявил он перед тем, как выйти на беговую дорожку.

В результате блогер финишировал за 9:18. Это все еще хорошее время, который приносит ему 9 баллов. Но напряжение становится причиной того, что Мидтбо падает на обочину, хватая ртом воздух.

"Я не понимаю, как некоторые люди делают это добровольно, как вид спорта, делают это каждый день", – говорит он.

Смотри, как Мидтбо выполняет фитнес-тест для агентов ФБР:

Финальное испытание – подтягивания. Здесь нет ограничения во времени. Участники просто должны выполнять повторения до отказа. Мидтбо выполняет 24 подтягивания, набрав 10 баллов. Поэтому его общий зачет – 40 баллов. С такими результатами его спокойно бы допустили к обучению на специального агента. Но согласился ли бы он на это?

Моё тело сейчас настолько сильно уставшее, что с первого повторения было очень трудно. Выполнять все это подряд, с перерывом всего в 5 минут, было действительно трудно... Однако, это бесспорно хорошая тренировка,

– подчеркнул он.

Если тебе придет в голову попробовать повторить этот фитнес-тест, то мы настоятельно рекомендуем просмотреть видео Мидтбо еще раз. Подозреваем, ты перехочешь настолько сильно издеваться над своим организмом.