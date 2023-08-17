Он по многим показателям находится в удивительной форме. Но в недавнем видео на ютьюбе наш герой признается, что вел "достаточно сидячий образ жизни" вне тренировок. Итак, в среднем проходил всего от 3 000 до 4 000 шагов в день.

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Я начал чувствовать себя вялым, у меня не было столько энергии, сколько обычно, потому что большую часть дня я проводил сидя,

– признается он.

Поэтому он решает изменить ситуацию и обязуется проходить 10 000 шагов в день в течение одного месяца. Он надеется, что это поможет ему выработать привычку. Кроме того, Остин отслеживает изменения, которые она вносит в его здоровье и общий образ жизни.

После 30 дней и 300 000 шагов он немного похудел. Данхэм признает, что во время эксперимента он также соблюдал диету, но утверждает, что ежедневная ходьба позволила ему создать больший дефицит калорий, что привело к потере жира.

Дело в том, что когда вы увеличиваете ежедневное количество шагов, вы увеличиваете ежедневные расходы энергии,

– объясняет он.

Однако, кроме наиболее очевидных физических эффектов, Данхем также обладает большей энергией и чувствует, что теперь может сделать больше, чем раньше.

"Лично, я стал более продуктивным, когда начал делать 10 000 шагов в день", – говорит он.

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Наш герой объясняет, что утром он делает не менее 5 000 шагов.

"Поскольку я ставлю это на первое место во время утренней зарядки, это позволяет мне почти начать свой день с чистого листа. Я не просыпаюсь и не завтракаю, как раньше, не просыпаюсь и не потребляю медиа, как раньше, я просто начинаю свой день с хорошей привычки – только я, солнце и свежий воздух", – заметил он.

Наконец, он считает, что весь этот опыт в целом значительно улучшил его психическое здоровье.

"То, как вы делаете эти шаги, может играть огромную роль в этих преимуществах", – говорит Данхэм.

Он объясняет, что приложил целенаправленные усилия, чтобы выходить на улицу, чтобы наслаждаться природой и солнечным светом, вместо того, чтобы выполнять свои шаги на беговой дорожке в спортзале.

Занимаясь отдаленной работой в течение длительного времени, некоторые дни и недели я нахожусь в депрессивном состоянии, и я понимаю, что это потому, что я целыми днями сижу дома, хожу в спортзал и возвращаюсь домой,

– констатирует он.

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Теперь же он заметил, что находится в более расслабленном, позитивном настроении. У него меньше стресса, и это действительно коррелирует со всеми сферами его жизни.

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