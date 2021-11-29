Одной из них стала утомительная программа тренировок, которую он выполнял, чтобы сбросить 45 килограммов за 90-дневный период. Ее он использовал при подготовке к Navy SEAL. И именно эта тренировка вдохновила нашего героя бросить себе безумный вызов.

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В новом видео австралийский бодибилдер и видеоблогер Зак Перна тратит день на воспроизведение этого распорядка. Он, к слову, подробно описан в книге Гоггинса "Не могу, мне больно".

Мы призываем тебя не браться за все вызови, которые становятся популярными в сети. Часто они могут быть травматические и опасные!

Вызов начинается с пробуждения в 4:30. Это уже звучит очень сложно, ведь сорвать себя с постели в 7 утра – уже сложная задача. Перна ест банан, который должен быть единственным топливом для его тела во время первых утренних приступов активности. В 5:30 он отправляется на велопрогулку.

Затем он отправляется плавать в океане, хотя бодрящий ветер и ледяная температура воды заставляют его изменить тактику. Он идет к крытому бассейну с подогревом.

"Что касается самого кардио, мои самые широкие мышцы чувствовали себя так, будто они вот-вот оторвутся. Мои плечи были накачаны, и я не мог дышать. В общем, это было очень и очень сложно", – признается он.

Затем Перна идет в тренажерный зал, чтобы выполнять круговую тренировку с большим объемом. Она состоит из жима лежа, жима лежа на наклонной скамье и множества упражнений, помогающих поработать над мышцами ног. Гоггинс выполняет не менее 100 повторений каждого упражнения: Перна же выполняет их в суперсетах, чтобы быстрее справиться с объемом.

"Будет много боли, будет много пота", – говорит он.

Смотри, как Зак Перна справлялся с вызовом ультрамарафонца:

После еще одной двухчасовой поездки на велосипеде Перне, наконец, пора остановиться на обед. На тарелке у него жареная куриная грудка с небольшой порцией риса и листовая зелень.

"Я думаю, что если бы я соблюдал эту диету каждый божий день, я был бы буквально мертвым", – говорит он, подсчитывая, что Гоггинс поддерживал дефицит более 4000 калорий в день.

Наш герой потрясен не только от этого безумного распорядка дня, но и от того, что его Хоггинс использовал. По мнению Перны, все это просто невозможно делать в течение нескольких месяцев.

Это безумие. Я не думаю, что любой человек, кроме Дэвида, мог бы сделать это и выжить,

– говорит в конце Перна.

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