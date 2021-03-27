Блогер и бодибилдер Зак Перна решил бросить себе настоящий сумасшедший челлендж. Он попытался заняться боями MMA. А его соперником стал профессиональный боец Хоши Фридрих. Спойлер: бодибилдеру мышцы совсем уж не помогли.

Этот спарринг показал нам, что крепкое тело еще ничего не значит. Особенно, если ты имеешь дело с ловким и сообразительным бойцом.

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"Я всегда задавал себе вопрос: могут ли мышцы, которые вы накапливаете в тренажерном зале, действительно использоваться в реальных боевых действиях?", – говорит Зак Перна в начале ролика.

В своем новом видео блогер и бодибилдер пытается изучить смешанные единоборства (MMA). Но вскоре он понимает, что в спорте есть значительно больше, чем просто физическая сила.

Он ожидает, что этот вызов станет изнурительной проверкой его спортивного мастерства, и признается, что переживает: "Моё тело не в том состоянии для этого... я до сих пор не знаю, что меня ожидает".

На первой тренировке Перна тренирует профессиональный боец Хоши Фридрих. Он описывает тренировки в MMA как "балансирующую действие", включающий несколько дисциплин, удары, борьбу, а также силовую подготовку. Фридрих начинает с того, что учит Перну основным приемам тейкдауна. Затем он переходит к тому, что делать, когда ты оказываешься на ковре.

Перна мгновенно поражен силой, которую Фридрих показывает, удерживая его на ковре. Фридрих признается, что вообще не занимается с отягощением, и все это благодаря его боевым тренировкам.

Они заканчивают сессию несколькими раундами борьбы, каждый с которых дополняется быстрым поражением Перны.

"Я никогда в жизни так не играл. Моё тело завтра будет таким мертвым", – шутя подчеркнул Перна.

Смотри, как Зак Перна пробовал справиться с тренировкой с MMA:

Поэтому Зак Перна на собственном опыте показал, что крепкие мышцы буквально бессильны перед ловкими и умелыми спортсменами. А это значит, что тебе нужно не только бездумно таскать "железо", но и понимать, как справляться со своей силой.