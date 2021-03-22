Зрелище не для слабонервных: пауэрлифтер сошелся на боксерском ринге с олимпийским гимнастом
Часто спортсмены бросают себе сумасшедшие вызовы, которые вызывают удивление. Но есть и такие челленджи, когда просто больно смотреть. Вот недавно пауэрлифтер Эдди Холл решил сойтись на боксерском ринге с олимпийским гимнастом Найлом Уилсоном. В очередной раз подчеркиваем, что это зрелище не для слабонервных.
Источник:Men's Health
Если тебя ребята на районе не называют "Горой", то ты точно не захотел бы попасть на один ринг с Эдди Холлом. Пауэрлифтер показал всю свою силу. А сделал он это с помощью олимпийского чемпиона по гимнастике Найла Уилсона.
Это интересно Олимпийский бегун бросил вызов бодибилдеру: кто из них пройдет испытания фитнесом – видео
На ринге, чтобы ты понимал, сошлись 190-сантиметровый силач и 170-сантиметровый крошечный мальчик. Найл Уилсон буквально предлагает себя в качестве мишени для удара в живот от человека, который однажды сделал становую тягу 500 килограммов. Конечно же, на олимпийце была дополнительная защита. Но на это все равно больно смотреть.
Эдди Холла сложно назвать маленьким мальчиком:
Ролик начинается с того, что Уилсон делает первый "выстрел" в Холла. Конечно же, для него это не удар, а поглаживание. После этого Холл объяснил Уилсону, почему почти не отреагировал на удар олимпийца.
"Дело в том, чувак, что я тренируюсь. Я вишу на перекладине, и мой партнер по тренировкам бьет меня в живот. Очевидно, как ты видишь, у меня также есть огромная стена из толстых мышц", – подчеркивает он, демонстрируя свой пресс.
Затем пришло время выйти на ринг для короткого спарринга перед главным событием. Холл демонстрирует впечатляющую ловкость, раскачивания и зигзаги. Зато Уилсон всеми силами пытается ударить соперника, но все безрезультатно. Наконец пришло время Уилсона столкнуться со своим самым страшным кошмаром.
Холл начинает с простого удара в грудь, который отправляет Уилсона – даже в защите – на землю.
"Мой мозг ударился о затылок", – признается он.
Примечательно Дэвид Бэкхем показал, как тренирует свой пресс: попробуй выполнить это упражнение и ты – видео
Все, что происходит дальше на ринге, комментировать сложно. Это зрелище, которое демонстрирует грубую силу, позволяет увидеть, сколько силы спортсмен такого роста, как Холл прикладывает для каждого удара.
"Если боксер-тяжеловес ударит тебя, он этого не сделает. У меня достаточно веса для этого", – говорит Холл, добавляя, что даже боксеры-тяжеловесы такие, как Тайсон Фьюри, имеют тенденцию биться с соперниками весом около 115 килограммов.
Смотри видео спарринга Элли Холла и Найла Уилсона:
Такого спарринга было достаточно, чтобы напугать крошечного Уилсона до конца дня, а может, и всю его жизнь.
"Увидимся... больше никогда", – шутит Уилсон в конце видео.
Поэтому, если тебе кто-нибудь предложит сойтись на ринге с пауэрлифтером – никогда не соглашайся. Если у тебя закрадется сомнение, посмотри ролик еще раз!
Читай также Достаточно всего 11 минут в день, чтобы поддерживать свое тело в форме: комплекс упражнений
Поделиться новостью