Часто спортсмены бросают себе сумасшедшие вызовы, которые вызывают удивление. Но есть и такие челленджи, когда просто больно смотреть. Вот недавно пауэрлифтер Эдди Холл решил сойтись на боксерском ринге с олимпийским гимнастом Найлом Уилсоном. В очередной раз подчеркиваем, что это зрелище не для слабонервных.

Если тебя ребята на районе не называют "Горой", то ты точно не захотел бы попасть на один ринг с Эдди Холлом. Пауэрлифтер показал всю свою силу. А сделал он это с помощью олимпийского чемпиона по гимнастике Найла Уилсона.

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На ринге, чтобы ты понимал, сошлись 190-сантиметровый силач и 170-сантиметровый крошечный мальчик. Найл Уилсон буквально предлагает себя в качестве мишени для удара в живот от человека, который однажды сделал становую тягу 500 килограммов. Конечно же, на олимпийце была дополнительная защита. Но на это все равно больно смотреть.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Эдди Холла сложно назвать маленьким мальчиком:

Ролик начинается с того, что Уилсон делает первый "выстрел" в Холла. Конечно же, для него это не удар, а поглаживание. После этого Холл объяснил Уилсону, почему почти не отреагировал на удар олимпийца.

"Дело в том, чувак, что я тренируюсь. Я вишу на перекладине, и мой партнер по тренировкам бьет меня в живот. Очевидно, как ты видишь, у меня также есть огромная стена из толстых мышц", – подчеркивает он, демонстрируя свой пресс.

Затем пришло время выйти на ринг для короткого спарринга перед главным событием. Холл демонстрирует впечатляющую ловкость, раскачивания и зигзаги. Зато Уилсон всеми силами пытается ударить соперника, но все безрезультатно. Наконец пришло время Уилсона столкнуться со своим самым страшным кошмаром.

Холл начинает с простого удара в грудь, который отправляет Уилсона – даже в защите – на землю.

"Мой мозг ударился о затылок", – признается он.

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Все, что происходит дальше на ринге, комментировать сложно. Это зрелище, которое демонстрирует грубую силу, позволяет увидеть, сколько силы спортсмен такого роста, как Холл прикладывает для каждого удара.

"Если боксер-тяжеловес ударит тебя, он этого не сделает. У меня достаточно веса для этого", – говорит Холл, добавляя, что даже боксеры-тяжеловесы такие, как Тайсон Фьюри, имеют тенденцию биться с соперниками весом около 115 килограммов.

Смотри видео спарринга Элли Холла и Найла Уилсона:

Такого спарринга было достаточно, чтобы напугать крошечного Уилсона до конца дня, а может, и всю его жизнь.

"Увидимся... больше никогда", – шутит Уилсон в конце видео.

Поэтому, если тебе кто-нибудь предложит сойтись на ринге с пауэрлифтером – никогда не соглашайся. Если у тебя закрадется сомнение, посмотри ролик еще раз!