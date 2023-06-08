У счастливых людей есть определенные привычки, которые помогают им быть радостными и наслаждаться жизнью. Айда вырабатывать эти привычки, чтобы тоже становиться лучшей версией себя вчерашнего.
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1. Воспитание благодарности
Счастливые люди часто имеют привычку практиковать благодарность. Они ценят маленькие радости и благословения в своей жизни и регулярно выражают благодарность. Они сосредотачиваются на том, что имеют, а не зацикливаются на том, чего им не хватает, развивая положительное мировоззрение и удовлетворенность.
2. Взращивание значимых отношений
Настоящее счастье часто вытекает из крепких и значимых связей с другими людьми. Счастливые люди вкладывают время и усилия в развитие отношений с семьей, друзьями и любимыми. Они предпочитают качественное времяпрепровождение, активно слушают и проявляют настоящую заботу и поддержку.
Счастливые люди заботятся о построении отношений / Фото Mary Markevich
3. Верны себе
Быть верным себе – признак подлинного счастья. Счастливые люди хорошо понимают свои ценности, страсти и желания. Они согласовывают свои действия и выбор со своим подлинным "Я", что приводит к ощущению полноты и удовольствия от жизни.
4. Практика заботы о себе
Приоритетность заботы о себе является важной привычкой по-настоящему счастливых людей. Они знают, как важно заботиться о своем физическом, психическом и эмоциональном благополучии. Регулярные физические упражнения, здоровое питание, хобби или установление границ – они активно инвестируют в свою заботу о себе.
5. Восприятие роста и обучения
Они мыслят категориями роста и используют возможности для личного и профессионального развития. Они воспринимают вызовы как возможности роста, а не как неудачи. Они непрерывно учатся, ищут новый опыт и интересуются окружающим миром.
Счастливые люди постоянно готовы к обучению / Фото DrobotDean
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6. Жить настоящим моментом
Подлинное счастье часто предполагает полное присутствие в текущем моменте. Они практикуют осознанность и полностью погружаются в свой повседневный опыт. Они наслаждаются простыми радостями, находят их в настоящем и отпускают чрезмерные волнения или жалость о прошлом или будущем.