28-летняя реперша Cardi B знает, что эпатировать нужно по полной. Поэтому она избегает полутонов, будоража пользователей сети своими откровенными образами. На этот раз певица выложила в инстаграме видео, на котором позирует в крошечных трусиках, а ее пышный бюст прикрывают наклейки. Наслаждайся порцией откровенной красоты на Men 24!

Источник: инстаграм Cardi B

Горячая Cardi B решила, что отсутствие одежды – лучший дресс-код. Поэтому она взбудоражила пользователей сети соблазнительным видео, на котором реперша позирует в крошечных трусиках, а вместо бюстгальтера на ее груди наклейки. Поэтому можно сполна насладиться соблазнительными формами скандальной певицы!

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"Вся эта одежда – стикеры. Увидимся в пятницу. Ты готов?", – написала Cardi B под постом.

Конечно же, подписчики реперщы готовы. Более того: они уже не могут дождаться пятницы. Мы, к слову, тоже. А пока оставляем тебе немного комментариев, которые написали под публикацией Cardi B ее преданные поклонники:

"Хочу это тело";

"Ты – богиня";

"Господи, какой красивый гардероб";

"Королева хип-хопа";

"Горячая Cardi B";

"Летний лук?".



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