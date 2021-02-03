Реперша Cardi B прикрыла роскошный бюст наклейками: горячее видео 18+
28-летняя реперша Cardi B знает, что эпатировать нужно по полной. Поэтому она избегает полутонов, будоража пользователей сети своими откровенными образами. На этот раз певица выложила в инстаграме видео, на котором позирует в крошечных трусиках, а ее пышный бюст прикрывают наклейки. Наслаждайся порцией откровенной красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Cardi B
Горячая Cardi B решила, что отсутствие одежды – лучший дресс-код. Поэтому она взбудоражила пользователей сети соблазнительным видео, на котором реперша позирует в крошечных трусиках, а вместо бюстгальтера на ее груди наклейки. Поэтому можно сполна насладиться соблазнительными формами скандальной певицы!
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"Вся эта одежда – стикеры. Увидимся в пятницу. Ты готов?", – написала Cardi B под постом.
Конечно же, подписчики реперщы готовы. Более того: они уже не могут дождаться пятницы. Мы, к слову, тоже. А пока оставляем тебе немного комментариев, которые написали под публикацией Cardi B ее преданные поклонники:
- "Хочу это тело";
- "Ты – богиня";
- "Господи, какой красивый гардероб";
- "Королева хип-хопа";
- "Горячая Cardi B";
- "Летний лук?".
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Cardi B выглядит потрясающе. Неудивительно, что поклонники поражены ее новым неожиданным образом. Мы же призываем подписаться на репершу, ведь впереди нас ждет что-то однозначно чрезвычайно жаркое!
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