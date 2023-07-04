В частности, когда пытаемся поразить женщину. Вот поэтому мы здесь и собрались. Мы озвучим для тебя несколько распространенных ошибок, которые следует избегать мужчинам. В противном случае тебя ожидает фиаско!

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1. Делать предположение

Одна из ошибок, которой следует избегать, – это делать предположения о женщинах, основанных на стереотипах или обобщениях. Признай, что каждый человек уникален, а предположения могут увековечить вредные предубеждения. Относись к каждой женщине как к личности с собственными мыслями, чувствами и предпочтениями.



Избегай предположений, основанных на стереотипах / Фото Drazen Zigic

2. Пренебрежение согласием

Согласие очень важно в любых отношениях: будь то физические или эмоциональные. Крайне важно никогда не игнорировать согласие и не упускать его. Перед тем, как участвовать в любых интимных или личных действиях, спрашивай явное и полное согласие. А также всегда уважай личные границы. Потому необязательно бросаться в объятия во время знакомства.

3. Объективация или унижение

Мужчины совершают наибольшие ошибки, когда объективируют или унижают женщин. Избегай унизительных комментариев, сексистских шуток или суждения о женщинах исключительно на основе их внешности. Обращайся с женщинами с достоинством, признавая их ценность вне физических атрибутов.

4. Отвержение эмоций

Эмоции и мнения женщин одинаково важны и заслуживают уважения. Избегай игнорирования или подрыва их опыта, взглядов или чувств. Активно слушай, проявляй эмпатию и приобщайся к конструктивному диалогу. Следует признавать важность разных точек зрения и способствовать инклюзивным разговорам.



Никогда не отвергай ее эмоции / Фото marymarkevich

5. Нехватка поддержки

Отсутствие поддержания гендерного равенства может являться большим красным флагом для многих женщин. Ты должен бросить вызов и преодолеть любые предубеждения, которые ты можешь соблюдать, активно продвигать гендерное равенство и отстаивать права женщин. Помни о социальных и системных барьерах, с которыми сталкиваются женщины. А также активно работай над созданием инклюзивного и равноправного общества.

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Обрати внимание на эти красные флажки. Старайся их не переступать не только при знакомстве с другими женщинами, но и в целом по жизни.