Многие люди чувствуют себя очень сонными, поэтому прибегают к нескольким методам, которые могут помешать твоей производительности в течение дня. Помни, что утро – это время, которое задает тон всему дню, потому вот список вещей, которые ты точно не должен делать утром.

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Повторное нажатие кнопки отложения

Хотя может возникнуть искушение остаться в постели немного дольше, повторное нажатие кнопки отложения будильника может нарушить твои циклы сна и вызвать у тебя чувство головокружения. Вместо этого установи постоянное время пробуждения и постарайся встать с постели, как только прозвучит будильник.



Не откладывай будильник на потом / Фото pvproduction

Пропуск завтрака

Завтрак часто является самым важным приемом пищи за день. Пропуск может привести к низкому уровню энергии, снижению концентрации внимания и переедания позже в течение дня. Ты должен стремиться к сбалансированному завтраку, чтобы зарядить свое тело и разум на весь день.

Немедленная проверка телефона

Начать день с просмотра социальных сетей или электронной почты может быть непосильным и отвлекать тебя от более значимых занятий. Избегай искушения утром, в первую очередь, потянуться к телефону. Вместо этого выделили время для других занятий: медитации, чтения или размышления о своих целях. Это сохранит твой разум свежим, активным и продуктивным.

Пропуск физической активности

Участие в той или иной форме физической активности утром может иметь множество преимуществ. В частности, говорится об улучшении настроения, повышении уровня энергии и улучшении функций организма. Утром ты чувствуешь себя очень свежими и бодрыми. Избегай привычки пропускать упражнения, по возможности. Попробуй включить короткую тренировку, растяжку или даже короткую прогулку, чтобы развить тело и ускорить метаболизм.



Не ленись делать утреннюю зарядку / Фото Seniv Petro

Наспех выполнять свою утреннюю рутину

Никогда не начинай свой день поспешно. Это может привести к повышению уровня стресса и ощущению беспорядка. Избегай привычки поспешно выполнять утреннюю рутину, выделяя достаточно времени на такие действия, как принятие душа, одевание и подготовку к будущему дню.

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Начинай свое утро правильно. Заряжай себя на весь день и не теряй производительность для новых свершений.