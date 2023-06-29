Да, компромиссы действительно необходимы, в зависимости от ситуации. Но есть некоторые вещи, которыми ты никогда не должен жертвовать ради своей партнерши. Вот эти 6 вещей, где тебе следует подвести черту и установить определенные пределы.

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1. Самоценность и самооценка

Твое чувство собственного достоинства не должно быть скомпрометировано в отношениях. Ты никогда не должен жертвовать своей самооценкой или позволять партнерше унижать или презирать тебя. Здоровые отношения строятся на взаимном уважении и поддержке.

2. Личные цели и стремление

В жизни важно преследовать свои мечты и цели. Хотя естественно вносить определенные коррективы и идти на компромиссы в отношениях, полное принесение в жертву собственным амбициям и стремлениям может привести к обиде и несчастью. Партнерша, который поддерживает тебя, будет поощрять и помогать тебе добиваться твоих целей.



Отношения не должны препятствовать твоим личным целям / Фото yanalya

3. Независимость и индивидуальность

Поддержание чувства независимости и индивидуальности имеет решающее значение для личностного роста. Важно иметь собственные хобби, интересы и социальную жизнь вне отношений. Жертвование своей независимостью может привести к ощущению удушья и потере личной идентичности.

4. Основные ценности и убеждения

Твои основные ценности и убеждения формируют твою личность. Это нормально, когда партнеры имеют определенные разногласия, но принесение в жертву своих основных ценностей может привести к внутреннему конфликту и ощущению измены самому себе. Очень важно быть с уважающим и разделяющим твои фундаментальные ценности.

5. Эмоциональное благополучие

Никогда не стоит жертвовать своим эмоциональным благополучием ради отношений. Жертвование своим психическим здоровьем, счастьем или эмоциональной стабильностью не устойчиво в долгосрочной перспективе. Здоровые отношения должны улучшать твое благополучие, а не ухудшать его.



Отношения должны улучшать твое благополучие / Фото cookie_studio

6. Личные границы

Пределы имеют важное значение в любых отношениях. Ты никогда не должен жертвовать своими личными границами или разрешать партнерше постоянно их переступать. Важно четко сообщать партнерше о своих потребностях и границах и ждать, что она будет их уважать.

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В отношениях можно и нужно идти на компромиссы. Но точно не стоит делать ничего такого, что могло бы навредить тебе. Помни, что в паре тебе должно быть хорошо. Если же этого не происходит, то стоит задумываться, с тем ли ты человеком построил отношения.