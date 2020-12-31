Новый год мы любим не только потому, что можно отдохнуть и провести хорошо время в хорошей компании. Это еще и возможность обменяться подарками. И если с возрастом мы начали ценить носки, то с подарком для возлюбленной все не так просто. Попробуем вместе с Men 24 разобраться, как обнаружить, что твой подарок на Новый год ей не понравился.

Твой подарок может быть от всего сердца, почки и печени. Но это вовсе не означает, что твоя возлюбленная оценит его. Men 24 знает, как вычислить, что ей не понравился твой подарок на Новый год. Айда разбираться вместе!

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1. Она отводит взгляд

Одна из простых, но естественных реакций, – ускоренное моргания, а также отведение взгляда куда-то сторону. Зато хороший подарок полностью бы сконцентрировал ее внимание на себе.



Если она отводит взгляд – подарок не понравился / Фото unsplash

2. Наигранная улыбка

Посмотри на свою любимую внимательно. Если подарок ей не очень понравился, она вытеснит из себя наигранную улыбку, а не искреннюю. Не можешь понять? Тогда взгляни на зону вокруг глаз. Гусиные лапки выдадут, что она действительно довольна.

3. Дыхание

Бывает так, что она себе уже придумала, что ты ей подаришь. Не зря же намекала об этом целый год. Но тут случилось так, что ты (как и большинство из нас) не поняв намеков, выбрал что-то другое. Поэтому полученный подарок может вызвать разочарование и стресс. А выдать их может изменение дыхания. Оно станет ускоренным.

4. Резкое покраснение

А еще ее реакцию на подарок может разоблачить лицо. Если кожа на лице и шее твоей любимой резко покраснела – она ​​врет, что ей нравится. Ну ничего не сделаешь. Физиология – женщина досадная, поэтому она позволяет распознать определенную неискренность. Но не всегда. Иногда покраснение – признак того, что в квартире жарко или она выпила лишнего.



Она может внезапно покраснеть / Фото unsplash

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5. Изменение жестикуляции и походки

Во время стрессовых ситуаций человек начинает вести себя не совсем естественно. Поэтому можешь увидеть, что ее движения становятся скованными, резкими. Иногда может появиться дрожь. Это может быть следствием того, что ей не слишком приятно врать тебе, что подарок понравился.

6. Она упаковывает подарок

Хороший подарок хочется рассмотреть со всех сторон, показать всем. Зато плохой – спрятать обратно. И если она начинает упаковывать подарок обратно в коробку – ты прогадал с его выбором, чувак!

7. Она будет искать чек

Не зря же рекомендуют не вручать подарки вместе с чеками, а держать их при себе на случай, если понадобится в будущем. Некоторые ловкие девочки будут сразу же искать чек, чтобы отнести подарок обратно в магазин и получить деньги. Но сразу же отметим, что таких барышень не так уж и много.



Есть вероятность, что она будет искать чек / Фото rawpixel

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