Прежде чем сделать то, о чем ты можешь пожалеть, например, уйти от них, ниже мы дадим тебе несколько советов. Они помогут разобраться с тем, что же делать в случаях, если у тебя и бывшей есть общие друзья.

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1. Старайся мыслить рационально

Это правда, что делиться друзьями с бывшей не идеально, но это тоже не столь серьезно. Наверное, у твоих друзей есть много друзей, которых ты никогда не видишь, ты даже точно не знаешь их имен, почему то же не может произойти с твоей бывшей?

Если вы действительно хорошие друзья, ваши отношения смогут продолжаться без проблем. Независимо от того, сколько они время от времени видят твою бывшую.

2. Учитывай обстоятельства

Твои друзья знали твою бывшую до того, как вы начали отношения? Ты настоял на том, чтобы они стали друзьями, пока вы были вместе? Вполне возможно, что со временем ваша дружба стала совсем другой, поэтому тот факт, что вы разошлись, точно не влияет на эту дружбу.

Другая проблема, если, к примеру, твоя бывшая делает все возможное, чтобы подружиться с твоими друзьями после того, как вы разошлись. В таком случае для тебя вполне нормально злиться, особенно если ваше расставание не было мирным. Если что-нибудь подобное произойдет, наберись терпения и поговори со своими друзьями.

3. Поговори с ними

В любом случае честность должна преобладать в такое время. Поговори со своими друзьями, чтобы объяснить, как ты относишься к происходящему. Объясни им, что причиняет тебе боль, и выслушай их, когда они говорят тебе о своих отношениях с твоей бывшей.

Возможно, таким образом ты узнаешь подробности их отношений, которые помогут тебе лучше их понять, и наоборот. Не спеши разрешать ситуацию, иногда время – лучший советчик в таком деле. Будь терпеливым и честным.



Будь честны со своими друзьями / Фото lookstudio

4. Установи свои границы и защити себя

Подумай о том, что после общения с ними твои друзья будут дружить с твоими бывшими. В этом случае ты должен защитить себя. Может быть, тебе стоит оставить общие группы чата, не посещать ни одной или всех их встреч, избегать публикаций в социальных сетях, в которых они появляются вместе…

Скажи своим друзьям, что тебе нужно время, чтобы нормализовать это и не видеться с бывшей все время. Конечно, твои друзья найдут время, чтобы быть исключительно с тобой.

5. Четко определи, кому ты можешь доверять, а кому – нет

Отпустить друзей и остаться друзьями с бывшей может быть очень тяжело, и ты будешь чувствовать себя одиноким. Это также может уменьшить твое доверие к ним, поскольку они могут рассказать твоей бывшей то, что ты им сказал. Но нам всем нужны друзья, и хорошие друзья, несомненно, поддержат тебя, независимо от того, близки они с твоей бывшей или нет.

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В любом случае, может быть хорошей идеей по завершении отношений положиться на других людей, не входящих в круг друзей твоей бывшей. К примеру, на твою семью или других людей. Ты также можешь обратиться к психологу, если тебе нужна дополнительная поддержка.