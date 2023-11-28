С медицинской точки зрения, ты можешь сразу узнать, здоров ты или нет, с помощью нескольких тестов и сканирований. Легко чувствовать себя молодым и здоровым, когда тебе 20 и даже 30, если ты начнешь уделять внимание своему здоровью, как только ты начнешь ставить его на первое место.

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Но когда тебе за 40, ты видишь голливудских звезд, которым давно за 40 и они выглядят на все 30. И это начинает сеять в тебе зерно сомнений и даже ненависти к себе. Пора с этим что-то делать.

1. Будь активным

Разработай для себя хорошую программу тренировок, которая тебе действительно понравится. Не заставляй себя ходить в спортзал, если тебе не нравится там заниматься. Найди альтернативы, чтобы поддерживать себя в движении, например, плавание, бег, йога или даже пешие прогулки. Движение и активность не только помогут поддерживать тело в тонусе, но и сохранят здоровье.

2. Следи за своим питанием

Твой рацион играет немаловажную роль в поддержании формы. Времена, когда ты выживал на пицце и лакомился сливочной пастой, остались позади. Чтобы поддерживать иммунитет и энергию, тебе нужна полноценная, сбалансированная диета, состоящая из здоровых белков, полезных жиров, небольшого количества углеводов, фруктов и овощей.



Найди для себя вкусную и полезную еду / Фото timolina

3. Хорошо высыпайся

Не ограничивай себя в возможности хорошо выспаться. Для твоего психического и физического благополучия тебе требуется не менее семи – восьми часов непрерывного сна. Недостаточное количество сна может увеличить риск возникновения многих заболеваний, включая болезни сердца, диабет и инсульты.

4. Используй крем против солнца

Если есть одно средство по уходу за кожей, которое должно стать твоим священным Граалем, то пусть это будет крем против солнца. Повреждение от солнца может старить твою кожу в геометрической прогрессии, заставляя тебя выглядеть старше, чем ты есть на самом деле. Чрезмерное влияние ультрафиолетовых лучей может привести к появлению темных пятен, а также повысить риск развития рака кожи. Всегда держи в своей сумке флакон с фильтром SPF 30+ или выше и не забывай наносить его каждые три часа, особенно если ты часто бываешь на открытом воздухе. Да, и зимой тоже!

5. Не сравнивай себя со своей младшей версией

У тебя уже не будет такого же тела, такой же энергии или метаболизма, как в старые добрые 20 лет. Поэтому не пытайся сравнивать себя с тем, каким ты был тогда, и с тем, каким ты есть сейчас. Прими свое тело и свои капризы, и если тебе не нравится что-то в себе, попробуй изменить это здоровым способом, будь то плоский живот, к которому ты стремишься, или стремление быть успешным.

6. Займись медитацией

Даже если у тебя не напряженная жизнь, медитация – это не имеющее побочных эффектов. Когда вокруг нас столько всего происходит, иногда нужно успокоить свой ум, лишив его любого контента, который ты мог видеть в социальных сетях или чего-то о работе. Даже пять минут медитации перед началом дня или перед сном могут быть полезны для твоего психического благополучия.

7. Пей воду, а не вино

Это может показаться банальным, но поддерживать водный баланс так же важно, как и соблюдать здоровое питание. Заправлять организм водой так же важно, как и едой, которую ты употребляешь. Два литра воды – это среднее количество, которое нужно потреблять, а если ты занимаешься спортом – больше.



Помни о важности поддержания водного баланса / Фото freepik

8. Имей распорядок дня

Суть распорядка состоит в том, чтобы воспитать дисциплину в некоторых областях твоей жизни. Просыпаться и ложиться спать – это те вещи, которые не подлежат обсуждению и добавляют ценности в долгосрочной перспективе. Ты найдешь много гуру здоровья и лайф-коучей, которые поощряют до и после работы с 9 до 17 соблюдать распорядок дня с 17 до 9, который может состоять из тренировки, домашней еды, медитации, ведения дневника и, возможно, даже выгула собаки.

9. Позволь себе заботу о себе

Раз в неделю бери выходной от работы и социальных обязательств, чтобы побыть наедине с собой. Побалуй себя едой, которую ты любишь, или сходи в кино или театр. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное, это может быть просто время для чтения книги или просмотра нового сериала. Вознаграждая себя время от времени, ты будешь чувствовать себя лучше.

10. Сократить время, проведенное перед экраном

Мы живем в эпоху, когда экраны повсюду, от смартфонов до смартчасов. Хотя жить онлайн весело, ты теряешь реальные вещи, которые проходят мимо тебя только потому, что следишь за новым танцевальным трендом в социальных сетях или просматриваешь электронную почту в такси. Сокращение времени, проведенного перед экраном, поможет тебе лучше высыпаться, похудеть, поднять настроение, освободить время и даже защитить глаза от слабости.

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Береги себя и заботься о себе. И помни, что в 40 не поздно стать лучшей версией себя вчерашнего. Но работать нужно будет больше!

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