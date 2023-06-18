Предлагаем пройти тест, чтобы понять что-нибудь новое о себе. Он максимально прост и не отнимет у тебя много времени. Сначала ознакомься с изображением и сравни увиденное со своими руками. Готов? Тогда поехали.

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Взгляни на свои руки, чтобы пройти тест / Фото TOI

Более длинный указательный палец и более короткий безымянный

Ты обладаешь лидерскими качествами и берешь на себя ответственность в ситуациях. Ты очень уверенный в себе человек и очень изобретательный. У тебя нет проблем с характером. Ты никогда не принимаешь решение без анализа. Ты дальновидный человек и очень целеустремленный. Ты хорошо знаешь, что твои действия влияют на людей, поэтому ты очень осторожен в том, что делаешь.

Безымянный и указательный пальцы одинаковой длины

Если оба пальца одинаковой длины, то ты – человек, живущий очень уравновешенной жизнью. Ты нежен и заботлив, а также очень хорошо организован. Ты даешь очень теплые флюиды людям, которые тебя окружают, и ты тоже очень хороший слушатель. Ты даже получаешь удовольствие, когда помогаешь людям. Людям очень комфортно с тобой, потому что они чувствуют, что их ценят в твоем присутствии. Они доверяют тебе, а иногда и рассказывают свои сокровенные тайны.



Длина пальцев позволит узнать что-то большее о человеке / Фото wayhomestudio

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Безымянный палец длиннее указательного

Если у тебя длинный безымянный палец, ты, уважаемый читатель, имеешь высокий уровень уверенности в себе. Ты очень прагматично и рационально подходишь к жизни и просчитываешь каждый свой шаг. У тебя есть стратегия, и ты никогда не застреваешь на месте. Тебя очень редко останавливает какая-нибудь проблема. Ты один из тех, кто всегда имеет запасный план. Ты очень популярен среди противоположного пола.