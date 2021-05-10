Мол, зачем мужику "игрушечная" собачка? А, оказывается, потребность есть. И она имеет целый перечень психологических объяснений.

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Много ли мужчин любят маленьких собачек

Когда-то известный сайт о домашних животных RightPet (к сожалению, он уже не работает) в течение восьми лет опрашивал мужчин по поводу их "собачьих" предпочтений. 16 792 респондентов из разных стран поделились соображениями по этому поводу.

Результаты не удивили: владельцы крупных собак чувствуют себя счастливее. И таких оказалось аж 73%. Маленькие же собачки осчастливили лишь 11,7% опрошенных.

Остальные заверили, что размер не имеет значения. Точнее говоря, что их устраивают собаки любых размеров.



Размер имеет значение – как минимум это справедливо в отношении собак / Фото unsplash

Что по поводу собак и мужчин говорил Зигмунд Фройд

Знаменитый психиатр Зигмунд Фрейд среди многих других вещей интересовался и закономерностями в отношениях мужчин и собак.

Когда взрослый человек выбирает в качестве домашнего животного маленькую собачку, писал Фрейд, то он таким образом выражает неосознанный тотемизм. Мол, человек подсознательно отождествляет себя со своим псом.

И ведь как в воду глядел. Рассуждения Фрейда подтвердили и многочисленные опросы , проведенные разными психологами в разные годы.

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Психологический портрет мужчины с маленькой собачкой

По результатам этих опросов сформировалась определенная общая картина. Итак, маленькая собачка – это:

Проявление скрытого страха мужчины перед женой, которая доминирует в паре.

Признак привязанности к матери.

Свидетельство наличия у мужчины нереализованных желаний.

Намек на высокие требования мужчины к потенциальной партнерше.

Вызов обществу и общепринятым "стандартам".

Выделение собственной неординарности.

Заметим, все эти признаки не обязательно сочетаемые, совместимые и присутствующие . Просто, среди опрошенных их обнаруживали чаще всего.