Мол, зачем мужику "игрушечная" собачка? А, оказывается, потребность есть. И она имеет целый перечень психологических объяснений.
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Много ли мужчин любят маленьких собачек
Когда-то известный сайт о домашних животных RightPet (к сожалению, он уже не работает) в течение восьми лет опрашивал мужчин по поводу их "собачьих" предпочтений. 16 792 респондентов из разных стран поделились соображениями по этому поводу.
- Результаты не удивили: владельцы крупных собак чувствуют себя счастливее. И таких оказалось аж 73%. Маленькие же собачки осчастливили лишь 11,7% опрошенных.
Остальные заверили, что размер не имеет значения. Точнее говоря, что их устраивают собаки любых размеров.
Размер имеет значение – как минимум это справедливо в отношении собак / Фото unsplash
Что по поводу собак и мужчин говорил Зигмунд Фройд
Знаменитый психиатр Зигмунд Фрейд среди многих других вещей интересовался и закономерностями в отношениях мужчин и собак.
- Когда взрослый человек выбирает в качестве домашнего животного маленькую собачку, писал Фрейд, то он таким образом выражает неосознанный тотемизм. Мол, человек подсознательно отождествляет себя со своим псом.
И ведь как в воду глядел. Рассуждения Фрейда подтвердили и многочисленные опросы, проведенные разными психологами в разные годы.
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Психологический портрет мужчины с маленькой собачкой
По результатам этих опросов сформировалась определенная общая картина. Итак, маленькая собачка – это:
- Проявление скрытого страха мужчины перед женой, которая доминирует в паре.
- Признак привязанности к матери.
- Свидетельство наличия у мужчины нереализованных желаний.
- Намек на высокие требования мужчины к потенциальной партнерше.
- Вызов обществу и общепринятым "стандартам".
- Выделение собственной неординарности.
Заметим, все эти признаки не обязательно сочетаемые, совместимые и присутствующие. Просто, среди опрошенных их обнаруживали чаще всего.