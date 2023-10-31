Когда супружеские пары перестают целоваться, это может означать больше, чем просто изменение физической привязанности. На самом деле, это может указывать на глубинные проблемы в отношениях.

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Ниже мы перечислим пять вещей, которые могут произойти, когда супруги перестают целоваться и потенциальные последствия, которые это может иметь для их отношений.

1. Эмоциональная дистанция растет

Одним из первых и одновременно худших последствий того, что супруги отказываются от простого поцелуя, являются увеличение эмоциональной дистанции между ними. Поцелуй – это не только физический акт, но выражение любви, желания и эмоциональной связи.

Когда пары перестают целоваться, это очевидный признак того, что эмоциональная близость между ними угасает. Без этого физического акта привязанности они могут удалиться, что приведет к недоразумениям, уменьшению общения и ощущению одиночества.

Поцелуи также высвобождают окситоцин, "гормон любви", и укрепляют эмоциональную связь между парами, заставляя их чувствовать себя более близкими и более связанными.



Между вами может расти эмоциональная дистанция / Фото drobotdean

2. Уменьшение близости

Поцелуи – это ворота других форм физической близости в романтических отношениях. Они разжигают страсть и желание, служа прелюдией к более интимным моментам. Когда супружеские пары перестают целоваться, это часто приводит к значительному понижению общей физической близости.

Отсутствие поцелуев может привести к меньшему количеству объятий, и, наконец, меньшей сексуальной активности. Такое уменьшение физической связи может иметь серьезные последствия для отношений.

Физическая близость не только удовлетворяет физические желания, но и формирует чувство безопасности и удовлетворение в отношениях. Когда пары отказываются от поцелуев, они могут потерять искру, ведущую к более глубоким эмоциональным и физическим связям.

3. Уменьшение общения

Поцелуи – это не только демонстрация привязанности, но и средство общения в отношениях. Они передают эмоции, желания и намерения. Когда пары перестают целоваться, им становится все сложнее и эффективно общаться друг с другом. Вербальное общение важно, но не менее важны невербальные сигналы и жесты, такие как поцелуи.

Нехватка физической близости может препятствовать эффективному общению между партнерами. Легко возникают недоразумения, приводящие к спорам и разногласиям. Отсутствие поцелуев также может осложнить выражение и разрешение конфликтов здоровым способом.



Общение с вами может сойти к минимуму / Фото Drazen Zigic

4. Снижение самооценки

Поцелуи – это не просто способ выражения приверженности партнеру, это также источник подтверждения и самоуважения. Когда пары перестают целоваться, это может повлиять на их самооценку и общее чувство собственного достоинства. Поцелуи дают чувство желательности, любви и привлекательности для партнера, что повышает уверенность в себе.

Без регулярных поцелуев люди могут сомневаться в своей желательности и привлекательности. Это может привести к ощущению неадекватности и неуверенности, что может усугубить эмоциональную связь между супругами.

5. Повышенный риск измены

Когда супруги перестают целоваться, они создают среду для потенциальной измены. Хотя не все измены возникают из-за отсутствия физической привязанности, это может быть одним из способствующих этому факторов.

Когда люди чувствуют себя нереализованными и эмоционально удаленными в браке из-за отсутствия физической близости, они могут быть более склонны искать недостающие им близости где-либо.

Во многих случаях измена – это не только физическое влечение, но и поиск эмоциональной связи и признания. Если эмоциональные потребности партнера не удовлетворяются в браке, у него может возникнуть соблазн искать их вне отношений.

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Если в твоих отношениях исчезли поцелуи – это тревожный колокольчик. По всей вероятности, нужно будет поговорить и обнаружить, что же стало причиной такого резкого изменения между вами.