Сексуальный интеллект – очень недооцененный социальный навык, который имеет огромное влияние на наше общее благосостояние. К твоему вниманию простой тест, который поможет определить уровень сексуального интеллекта, чтобы ты мог над ним поработать. Поэтому айда проходить его!

Сначала концепция сексуального интеллекта кажется странной. Когда ты слышишь это, прежде всего возникают мысли о странных тестах на IQ, которые ты когда-то точно проходил. Спойлер: этот тест однозначно будет полезнее для тебя.

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Что такое сексуальный интеллект?

Сексуальный интеллект можно назвать сексуально-эмоциональным здоровьем. Это именно то, насколько ты доволен своей сексуальной жизнью и насколько естественно и разумно ты ее воспринимаешь.

Сам термин придумали в 2002 году психологи Шери Конрад и Майкл Билбурн. В своей одноименной книге они впервые говорили о том, как наш эротизм определяется нашим "коэффициентом сексуального интеллекта, что составляет большую часть наших интеллектуальных способностей".

Сексуальный интеллект – это не то, с чем мы рождаемся, и это не дар, которым обладают немногие. Над ним работают годами, опираясь на свой опыт.



Сексуальный интеллект – не то, с чем мы рождаемся / Фото Unsplash

Как рассчитать свой сексуальный интеллект?

Хотя есть много экспертов, у которых есть свои собственные методы расчета сексуального интеллекта, одним из самых популярных является тест эксперта Антони Болинчеса.

Чтобы пройти его, тебе нужно:

добавлять 1 балл за каждое ДА в вопросах 1, 2, 4, 5, 7 или 10, а также 1 балл за каждое НЕТ в вопросах 3, 6, 8, 9, 11 и 12.

1. Ты чувствуешь себя свободным и готовым проявить сексуальную инициативу?

2. Ты свободно говоришь о своей сексуальности со своим партнером?

3. Ты чувствуешь, что тебя часто сексуально используют?

4. Считаешь ли ты, что большинство сексуальных действий – секс на одну ночь или с партнером на всю жизнь, – награда для вас обоих?

5. Ты занимаешься сексом так часто, как того хочешь?

6. Ты думаешь, что твой партнер слишком эгоистичен?

7. Есть ли у тебя желание быть со своим партнером после оргазма?

8. Твои отношения кажутся тебе слишком однообразными или слишком рутинными?

9. Ты чувствуешь себя виноватым из-за сексуальных мыслей или мастурбации?

10. Считаешь ли ты, что сексуальные ритуалы, которые вы практикуете, соответствуют твоим реальным потребностям?

11. Принимаешь ли ты определенные инициативы от своего партнера, но потом чувствуешь, что он делает что-то, что не соответствует твоим потребностям?

12. Как ты думаешь, у большинства людей более полноценная и счастливая сексуальная жизнь, чем у тебя?

Оценка твоего сексуального интеллекта

0 – 2 балла: плохо;

3 – 4 балы: неадекватно;

5 – 7 баллов: приемлемо;

8 – 10 баллов: высокий;

11 – 12 баллов: отлично.



Пройди тест и проверь, нужно ли тебе прокачать сексуальный интеллект / Фото Unsplash

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