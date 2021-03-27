Твоя интимная жизнь должна быть разнообразной и яркой. Но это не значит что нужно ежедневно менять партнеров, а также становиться жертвой безумных экспериментов. Достаточно понять, что от секса хочешь ты, а чего – твоя возлюбленная.

Результаты сексуального исследования, проведенного агентством онлайн-знакомств Parship, показали, что нравится мужчинам и женщинам в постели. Это может существенно облегчить тебе жизнь не только в понимании собственных, но и – желаний партнерши.

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1. Большинству женщин нравится доминировать в постели

Так исторически сложилось, что дамам нравится управлять процессом. 24% опрошенных отметили, что с радостью передали бы штурвал своим партнерам. Но интересно, что только 14% мужчин готовы подчиняться партнерше во время секса. Так или иначе, но представителям сильной половины человечества нравится задавать тон.



Большинство женщин предпочитают доминирования в постели / Фото Unsplash

2. Секс должен выходить за пределы спальни

Также исследование показало, что пары, которые еще не попали в сети брака, охотно предпочитают секс за пределами спальни. Так, например, 36% респондентов хотели бы заняться любовью на пляже, поле или в лесу.

Интересно, что сексом в кинотеатре и раздевалке хотели бы заняться лишь 1% опрошенных.

Не хочешь выбираться за пределы квартиры? Ну ладно, приобщись к 23% респондентов, которые с радостью бы занялись сексом на стиральной машине или столе.

3. Мужчины охотнее идут на эксперименты

31% мужчин хотел бы заниматься сексом с женщиной, которая стремится к экспериментам. Что касается женщин, то лишь 14% респондентов готовы пробовать что-то новое как в спальне, так и за ее пределами.

4. О чем говорят, когда доходит до темы секса?

80%, когда ведется разговор о сексе, обычно обсуждают эротические желания и фантазии. На втором месте – 73% – разговоры о том, что можно улучшить. А вот третья позиция и 71% – контрацептивы и сексуальное здоровье.



В основном пары делятся эротическими желаниями и фантазиями / Фото Unsplash

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5. Как усталость влияет на секс

Опрос свидетельствует о том, что мужчины готовы отказаться от секса, если чувствуют себя уставшими. 40% респондентов признались, что усталость и истощение буквально убивают удовольствие. Стрессы тоже никак не помогают продвинуться в интимном вопросе.

Для каждой 5-й женщины (20%) чувство непривлекательности стало причиной, что они отказались от секса. Что касается мужчин, то 8% респондентов готовы дать заднюю в такой же ситуации.

6. Сексу на первом свидании быть?

Конечно же, каждый должен сам решать, заниматься ли ему сексом на первом свидании. Чего однозначно не нужно делать, так это давить. А опрос свидетельствует о том, что 66% респондентов не занимались сексом на первом свидании, остальные 34% не исключают такой возможности.



66% опрошенных не готовы заняться сексом на первом свидании / Фото Unsplash

Надеемся, что результаты этого опроса помогут немного облегчить тебе жизнь. Теперь ты знаешь, чего могут хотеть женщины, а также у тебя будет возможность прокачать свои не слишком сильные стороны.