Когда ты принимаешь душ и переодеваешься, у тебя достаточно высокие шансы увидеть половой член других посетителей зала. Если уже увидел, то может возникнуть соблазн сравнить параметры со своими. И это, сразу же заметим, не самая лучшая идея.

Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

Начнем со статистики: сексологи утверждают, что около 69% консультаций связанные с размером полового члена. Мол, мужчины сомневаются, что их сантиметров достаточно, чтобы подарить удовольствия партнерше.



Часто мужчин волнует размер полового члена / Фото Unsplash

Если на мужицкий ум, то синдром раздевалки – ситуация, когда ты невольно увидел пенис другого мужчины и начал мысленно сравнивать со своим. Это может произойти не только в тренажерном зале или бассейне, но и, например, на пляже. Поэтому очень важно помнить о том, что все мужчины разные, и правильной длины полового члена нет.

Чтобы не страдать от синдрома раздевалки, никогда не сравнивай себя ни с кем. Что тебе нужно сделать, так это внимательно ознакомиться с советами, которые позволяют заботиться о своем интимном здоровье. Если все делать правильно, то и для переживаний у тебя не будет ни времени, ни смысла.

Получай достаточный кровоток

Согласно исследованию Гарвардского университета, бег в течение 30 минут в день снижает риск эректильной дисфункции на 50%.

Физические упражнения помогают поддерживать эластичность и здоровье кровеносных сосудов, особенно в области полового члена, где они, как правило, значительно меньше. Если же крови поступает в недостаточном количестве, эрекцию сложно назвать уверенной. К слову, у мужчин с эректильной дисфункцией также высокая вероятность развития сердечных заболеваний.



Физическая активность снижает риск эректильной дисфункции / Фото Unsplash

Не сравнивайте себя ни с кем

Исследование, проведенное Испанской ассоциацией андрологов, установило, что средняя длина эрегированного полового члена составляет 13,58 сантиметра при диаметре 3,82 сантиметра.

Поэтому зацикливайся на длине и не сравнивай свой член. Это скорее может запустить механизм, который негативно повлияет на твою уверенность в постели.

К слову, слишком большой пенис может стать причиной проблем во время секса. Не забывай о том, что только в порно актрисы получают удовольствие от выдающихся габаритов. В реальной же жизни женщины отдают предпочтение умениям партнера, а не длине его хозяйства.

Постарайся хорошо высыпаться

Не только хороший отдых может способствовать твоей сексуальной жизни, но и здоровая сексуальная жизнь способствует хорошему отдыху. Это в основном связано с гормонами, которые выделяются во время полового акта. Если ты забыл, то мы рассказывали, почему после секса может клонить в сон !



Хороший и здоровый сон положительно влияет на интимную жизнь / Фото Unsplash

Обрати внимание на поход в туалет

Есть признаки, предупреждающие о возможной проблеме в половых путях.

"В основном, частое мочеиспускание, которое может сопровождаться дискомфортом и болью. Эти сигналы могут свидетельствовать о проблемах с простатой", – отмечают эксперты.

А еще не стоит забывать о ежегодном медосмотре. Не ленись сдавать анализы, а также ходить к специалистам. Это позволит выявить проблему на стадии, когда она может только зарождаться.

Возьми на вооружение О белье, эрекции и смазке: три полезных совета для мужчин