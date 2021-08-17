Коли ти приймаєш душ і переодягаєшся, у тебе досить високі шанси побачити статевий член інших відвідувачів залу. Якщо уже побачив, то може виникнути спокуса порівняти параметри зі своїми. І це, відразу ж зауважимо, не найкраща ідея.

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Почнемо зі статистики: сексологи стверджують, що близько 69% консультацій пов'язані з розміром статевого члена. Мовляв, чоловіки сумніваються, що їхніх сантиметрів достатньо, щоб подарувати задоволення партнерці.



Часто чоловіків турбує розмір статевого члена / Фото Unsplash

Якщо на хлопський розум, то синдром роздягалки – ситуація, коли ти мимохіть побачив пеніс іншого чоловіка та почав подумки порівнювати зі своїм. Це може статися не лише у тренажерному залі або басейні, а й, наприклад, на пляжі. Тож дуже важливо пам'ятати про те, що усі чоловіки різні, та й правильної довжини статевого члена немає.

Щоб не страждати від синдрому роздягалки, ніколи не порівнюй себе ні з ким. Що тобі потрібно зробити, то це уважно ознайомитися з порадами, які дозволяють піклуватися про своє інтимне здоров'я. Якщо усе робити правильно, то й для переживань у тебе не буде ані часу, ані сенсу.

Отримуй достатній кровотік

Згідно з дослідженням Гарвардського університету, біг протягом 30 хвилин на день знижує ризик еректильної дисфункції на 50%.

Фізичні вправи допомагають підтримувати еластичність та здоров'я кровоносних судин, особливо в області статевого члена, де вони, як правило, значно менші. Якщо ж крові надходить в недостатній кількості, ерекцію складно назвати впевненою. До слова, у чоловіків з еректильною дисфункцією також висока ймовірність розвитку серцевих захворювань.



Фізична активність знижує ризик еректильної дисфункції / Фото Unsplash

Не порівнюй себе ні з ким

Дослідження, проведене Іспанською асоціацією андрологів, встановило, що середня довжина ерегованого статевого члена становить 13,58 сантиметра при діаметрі 3,82 сантиметра.

Тому не зациклюйся на довжині та не порівнюй свій член. Це радше може запустити механізм, який негативно вплине на твою упевненість у ліжку.

До слова, надто великий пеніс може стати причиною проблем під час сексу. Не забувай про те, що лише у порно актриси отримують задоволення від видатних габаритів. У реальному ж житті жінки віддають перевагу вмінням партнера, а не довжині його господарства.

Постарайся добре висипатися

Не лише хороший відпочинок може сприяти твоєму сексуальному життю, а й здорове сексуальне життя сприяє гарному відпочинку. Це в основному пов'язане з гормонами, які виділяються під час статевого акту. Якщо ти забув, то тут ми розповідали, чому після сексу може хилити на сон!



Хороший і здоровий сон позитивно впливає на інтимне життя / Фото Unsplash

Зверни увагу на похід до туалету

Є ознаки, що попереджають про можливу проблему в статевих шляхах.

"В основному, часте сечовипускання, яке може супроводжуватися дискомфортом і болем. Ці сигнали можуть свідчити про проблеми з простатою", – наголошують експерти.

А ще не варто забувати про щорічний медогляд. Не лінуйся здавати аналізи, а також ходити до спеціалістів. Це дозволить виявити проблему на стадії, коли вона може лише зароджуватися.

Візьми на озброєння Про спіднє, ерекцію і змазку: три корисні поради для чоловіків

Якщо ж ти й побачив чийсь пеніс, то не варто відразу ж бити на сполох, якщо твій недостатньо великий. Твоя головна задача – турбуватися про здоров'я статевої системи, а також прокачувати свої скіли. Останнє дозволить дарувати задоволення жінці, вміючи керувати тим, чим тебе нагородила природа!