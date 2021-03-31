Хватит концентрировать свое внимание на точке G. На теле твоей возлюбленной есть ряд других мест, которые однозначно стоят твоего внимания. Если уделить им достаточно времени, у тебя есть все шансы подарить не только максимум удовольствий, но и незабываемый оргазм. Поэтому айда изучать карту женского удовольствия.

Подозреваем, что ты никогда не слышал о точках U, K и A. Это эрогенные зоны, стимуляция которых положительно влияет на получение удовольствия.

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Если поискать в гугле точку G, то ты получишь более 1,5 миллиарда результатов. Это просто сумасшедший объем информации, которой овладеть невозможно ни за день, ни за год, ни за десятки лет. Но нужно быть честным: о точке G ты точно слышал. И примерно ориентируешься, где ее искать. Впрочем, не стоит сосредотачиваться только на ней. Женское тело имеет ряд других мест, которые помогут подарить наслаждение своей партнерше.

Точка U

Мы продолжаем изучать эрогенные зоны женщин с точки U. Она получила такое название из-за максимальной близости к уретре (отверстии, через которое выходит моча). Уретра у женщин расположена под клитором и входом во влагалище. И, к сожалению, часто остается незамеченной.

Лучший способ стимулировать точку U – оральный секс или секс-позы, которые позволяют нежно растирать кожу. Точка U, как и сам клитор, не требуют агрессии.



Для стимуляции точки U можно заняться оральным сексом / Фото Unsplash

Точка A

Ее обнаружил еще в 90-х годах малайзийский врач Чуа Чи Энн в ходе исследования отсутствии смазки у некоторых женщин. Врач отметил, что нескольким из его пациенток удалось производить значительно больше природного лубриканта и даже достигать оргазма, стимулируя область внутри влагалища. Она расположена примерно в 7,5 сантиметра от входа в нее, рядом с мочевым пузырем и маткой.

Самый простой способ стимулировать точку A – ввести несколько пальцев во влагалище и максимально осторожно поглаживать эту область. Во время стимуляции загибай пальцы так, чтобы они напоминали букву C.

Согласно исследованиям, удовольствие, которое приносят эти поглаживания, увеличивается пропорционально стимуляции. Более того: так можно помочь партнерше получить мультиоргазм.



Точку A обнаружил малайзийский врач в 90-х годах прошлого века / Фото Unsplash

Точка K

К 1998 году никто не слышал о точке K, обнаруженную американским сексологом Барбарой Кислинг. Отсюда и название. Эта область, расположенная в конце влагалища, рядом с шейкой матки – одна из самых труднодоступных. Поэтому в течение многих лет она получила прозвище "тайный проход".

Это очень чувствительная область, поэтому ее нужно стимулировать очень деликатно. Хотя женщины, которым это удалось, утверждают, что получили одни из лучших оргазмов в своей жизни.

Лучший способ получить доступ к этой зоне в женской анатомии – упражнение для тазового дна, которые всегда рекомендуется как женщинам, так и мужчинам. В этом случае наличие хорошего мышечного тонуса лобково-копчиковой мышцы позволяет женщинам поднимать матку, открывая доступ к точке K.

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