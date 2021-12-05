Чудеса и драмы на Млечном Пути: невероятные фотографии Трейси Ли

Астрофотографией в большинстве своем занимаются мужчины – говорят, у них терпение больше. Ведь часто приходится часами сидеть в ожидании "того самого" мгновения.

Или ставить долгую выдержку и надеяться, что в итоге сформируется шедевр. Так вот – Трейси Ли из США доказала, что и женщинам такое не только по душе, но и более чем по силам.

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Трейси Ли и чудеса в ее фотографиях ночного неба

В сфере астрофотографии доминируют мужчины, однако эта женщина не только нашла, но и крепко заняла свою нишу. Трейси Ли – американская фотограф, у которой есть интереснейшее видение ночного неба и умение творить настоящие драматические композиции.

И когда смотришь на ее работы, чувствуешь чудо.

Среди всех космических объектов Трейси больше всего любит фиксировать на фото Млечный Путь – нашу родную галактику во всей ее красоте. Яркие примеры – смотри ниже.

Удивительный Млечный Путь: смотрите фото с инстаграма Трейси Ли

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И еще немного космических чудес глазами астрофотографа: фото с инстаграма Трейси Ли

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.