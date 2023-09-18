Эти пять повадок можно легко сделать частью своего распорядка. И они, если станут частью твоей жизни, сделают ее лучше, а тебе позволят чувствовать себя лучше, чем 97% людей вокруг тебя.

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1. Проснись и выйди на прогулку по утрам

Начало дня с правильной ноты задает тон твоему дню. Убедись, что ты проснулся, как только зазвонит будильник, не откладывай. Встань с кровати и иди навстречу солнцу.

Известно, что солнечный утренний свет повышает энергию и уменьшает бессонницу. Ходить на прогулку – хорошая идея. Ходьба вызывает выброс гормонов хорошего самочувствия – эндорфинов. Во время прогулки подумай о:

трех вещах, за которые ты благодарен,

трех вещах, которых ты хочешь достичь,

и трех изменениях, которые ты хочешь сделать в личных отношениях.



Выберись утром на прогулку / Фото Cookie_studio

2. Пробуй новые вещи

Часто ли у тебя возникают мысли о том, насколько скучна твоя жизнь с одинаковыми однообразными привычками ходить на работу, возвращаться, есть и спать? Цикл, кажется, продолжается, пока ты сидишь в ожидании того дня, когда уйдешь в отпуск.

Чтобы разорвать цикл, нужно часто что-нибудь пробовать. Это заставляет с нетерпением ждать каждого нового дня и жизнь в целом. Используй любую возможность. В это время отправляйся в небольшое путешествие, поход, отдых на выходных или попробуй заняться своими хобби. Это подбодрит тебя и снова приведет тебя в движение.

3. Позаботься о внешнем виде

Если ты не стараешься иметь приличный внешний вид, это не признак того, что ты экономишь время утром, а признак того, что ты не воспринимаешь себя серьезно. Ты, наверное, часто слышал, относитесь к своему телу как к храму.

Идея состоит не в том, чтобы тратить много денег на одежду, косметику и уход за кожей. А в том, чтобы смотреться прилично. Принимай ванну каждый день, позаботься о том, чтобы одежда была чистой, а стрижка – аккуратной.

4. Составь список приоритетов

Некоторые сферы нашей жизни нуждаются в большем внимании, чем другие, у каждого в жизни есть какие-то проблемы, которые нужно решить. Но мы забываем над ними работать, когда слишком заняты, строя карьеру.

Упорно работая, не забывай решать такие проблемы, как ухудшение отношений с партнером, другом или семьей. Если их оставить сами по себе, вместо того чтобы заживать, они станут хуже и снова появятся на поверхности таким образом, что невозможно справиться.

Так что определи приоритеты этих вопросов и работай над ними. Они снова заставят тебя почувствовать, что ты все контролируешь.



Позаботься о списке приоритетов / Фото wayhomestudio

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5. Ставь свое здоровье в приоритет

Тебе нужно быть здоровым, чтобы сделать так много вещей, которые ты задумал сделать в жизни. Усталость в течение дня свидетельствует о дефиците энергии. Вероятно, из-за отсутствия полноценного сна. Попробуй больше времени посвятить отдыху ночью. Позаботьтесь о своем здоровье, чтобы быть на высоте и иметь силы для новых свершений.