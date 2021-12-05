Не стал исключением последний пост певицы. На нем она предстала в соблазнительном образе, прикрывая обнаженную грудь чайником. От этих кадров Даше Астафьевой просто невозможно оторвать взгляд.

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"Пейте чай. И берегите друг друга. Особенно в такие дни", – призвала Даша Астафьева.

Признаемся, мы не отказались бы от такого горячего чаепития. Пока же у нас есть возможность любоваться соблазнительной певицей, а также читать лучшие комментарии, которые оставили под ее постом поклонники:

  • "Самый крутой образ этой съемки";
  • "Я это люблю";
  • "Вау! Как же это круто";
  • "Альтернативная версия "Алисы в стране чудес";
  • "Настоящая красотка";
  • "Это пожар";
  • "Мать родная, дом теплый";
  • "Шикарная красотка";
  • "Очень нежно и сексуально";
  • "Даша, я хочу чаю именно из этого чайника".

Даша Астафьева снялась топлесс
Даша Астафьева взбудоражила сеть горячими фото / Фото с инстаграма Астафьевой

Даша Астафьева снялась топлесс
Даша Астафьева взбудоражила сеть горячими фото / Фото с инстаграма Астафьевой

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Певица Даша Астафьева однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Поэтому присоединись к армии поклонников звезды, чтобы быть одним из первых, кто сможет любоваться горячими фото красавицы. Гарантируем, тебе понравится!