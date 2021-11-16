На фотографии, которую выложила в сети Даша Трегубова, красавица позирует в купальнике. Роскошный кадр настолько понравился ее поклонникам, что мы просто не могли не поделиться им с тобой.

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"Сладенькие, я дома", – написала она в инстаграме.

Даша Трегубова снялась в купальнике на яхте. Эффектное фото сделано сверху, что позволяет каждому подписчику ведущей полюбоваться ее пышными формами. Неудивительно, что поклонники ведущей засыпали ее не только лайками, но и бешеным количеством комментариев:

"Русалочка";

"С таким капитаном, да и в море";

"Чрезвычайная";

"Ты прекрасна. Просто богиня";

"Прикольно. Ягодицы загорят";

"Ты просто невероятная".



Даша Трегубова снялась в эффектном купальнике / Фото с инстаграма Трегубовой

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