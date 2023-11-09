Доктор Рена Малик – уролог, тазовый хирург и секс-педагог, которая создает контент, развенчивающий научные мифы о сексе и дающий советы о том, как жить здоровой и полноценной сексуальной жизнью. В недавнем видео она рассказывает о самом эффективном, по ее мнению, "научно доказанном" способе улучшить эректильную функцию без медицинского вмешательства. Речь идет о кардио.

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Малик приводит метаанализ нескольких исследований влияния аэробных упражнений на эректильную функцию. Он показал, что люди, включившие регулярные аэробные упражнения, такие как ходьба или езда на велосипеде, в свой распорядок дня – в идеале до 60 минут и до пяти раз в неделю – сообщали об улучшении эректильной функции.

Пациенты с тяжелой эректильной дисфункцией продемонстрировали наиболее значительное повышение индекса эректильной функции, в то время как пациенты с легкой или минимальной ЭД почувствовали меньший, но все же определенный прирост.

Проблемы с эрекцией часто связаны со здоровьем сердца и кровотоком, поэтому естественно, что сердечно-сосудистая активность, приносящая пользу одному, будет полезна и другому.



Аэробные упражнения положительно влияют на эрекцию / Фото senivpetro

Аэробные упражнения также способствуют снижению веса, контролируют уровень сахара в крови и улучшают артериальное давление, являющимися дополнительными факторами, связанными с плохой эрекцией. На клеточном уровне они способствуют способности организма производить оксид азота, который Малик называет "воспалением" для эрекции.

Как бы вы ни смотрели на это, упражнения всегда улучшают сексуальную функцию,

– говорит Малик.

Она добавляет, что упражнения стимулируют выработку тестостерона, улучшая функцию гипоталамо-гипофизарной оси и уменьшая уровень глобулина, связывающего половые гормоны, высвобождая больше тестостерона.

Быстрых решений не существует. Если вы хотите поддерживать хорошую эректильную функцию, вам нужно заниматься аэробными упражнениями,

– говорит она.

В то же время эксперт отмечает, что не обязательно ходить в спортзал. Ты можешь буквально выйти на улицу и погулять, поиграть с детьми, заняться какой-либо деятельностью, которая тебе нравится. Просто стоит делать это регулярно, и это поможет значительно улучшить твою эрекцию.

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