Совсем не зря кофе назвали "черным золотом". Как только ты берешь в руки чашку этого популярного во всем мире напитка, ты чувствуешь тепло. И сложно сейчас представить встречу с друзьями или утро с коллегами на работе без кофе. Но задумывался ли ты над тем, как она влияет на твои тренировки. В Men 24 уже есть ответ.

Если верить новому исследованию доктора Нила Кларка из Университета Ковентри, то каждый спортсмен чувствует себя лучше после чашки крепкого кофе, даже если он привык к большому количеству кофеина. Men 24 рассказывает, как кофе влияет на результаты тренировок.

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Кофе не только бодрит

Сначала разберемся, как исследователи изучали эффект кофе. Они провели 2 отдельные эксперименты, в которых принимали участие 46 велосипедистов-любителей. Перед ними поставили простую задачу: проехать на двухколесных дистанцию в 5 километров за как можно более короткий промежуток времени.



Перед первым экспериментом участники пили кофе, а перед вторым -–нет / Фото unsplash

Как ты уже понял, в первом случае испытуемые выпивали плацебо со вкусом кофе за час до поездки. Во втором – наслаждались настоящим кофе. Также каждый употреблял по 3 мг кофеина на килограмм веса.

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Что обнаружили эксперименты?

Испытуемые, которые пили кофе перед заездом, показали лучшие результаты. Но не существенно. Исследование показало, что они преодолевали расстояние в среднем на 8 секунд быстрее (на 1,7%). А вот поразило ученых то, что и высокие, и низкие подопытные справились с задачей одинаково хорошо после приема кофеина.



Кофеин позволил улучшить результат, но не существенно / Фото unsplash

Прием кофе в пропорции 3 мг на килограмм улучшил показатели велосипедистов, как у тех, кто пил кофе постоянно, так и тех, кто делал это редко,

– резюмировал Нил Кларк.

Напомним, что в 1 чашке эспрессо содержится в среднем 212 мг кофеина . Этого количества должно хватить спортсмену с весом 70 килограммов.