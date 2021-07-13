Итальянская биатлонистка Доротея Вирер иногда позволяет себе отдыхать от тренировок. А делает она это, как правило, где-то у моря. И, если уж говорится о море, то без купальников здесь не обходится. Именно в таком образе спортсменка сделала несколько фото, хвастаясь своим подтянутым телом.
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Неудивительно, что за сутки серия фотографий собрала более 80 тысяч лайков. Ее подписчики были не только щедрыми на сердечки, но и оставили множество комментариев под постом красавицы. Лови лучшие из них:
- "Привлекательная";
- "Потрясающая";
- "Вау, красавица на солнце";
- "Самая красивая биатлонистка в мире";
- "Суперженщина";
- "Очень сексуальная";
- "Волшебная Доротея";
- "Безупречная".
Айда подписываться на Доротею Вирер. Это позволит не только приобщиться к ее огромной армии поклонников, но и не пропустить новый соблазнительный пост от сексуальной итальянской биатлонистки.
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