Джастин Тимберлейк – не только суперзвезда. Он еще и с тех знаменитостей, которые регулярно выкладывают в сеть свои тренировки. Буквально на днях Тимберлейк опубликовал ролик с выполнением упражнений. Их он выполнял, когда готовился к своей последней роли в фильме "Палмер", который выйдет на Apple TV +.

Источник: инстаграм Джастина Тимберлейка

Джастин Тимберлейк использует штангу с дисками, чтобы выполнять эксцентричные и настойчивые жимы. С их помощью можно изрядно прокачать плечи и руки.

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Что об этом думают тренеры

Это действительно умный способ улучшить свой жим над головой. Во-первых, такой жим будет безопасным для большинства людей, если сравнивать его со стандартным армейским жимом со свободной штангой. Во-вторых, ты можешь изменять угол наклона штанги с дисками, чтобы достичь желаемого результата.

Цель этого упражнения состоит в том, чтобы поднять вес вверх, а затем медленно опустить одной рукой, получая сильное эксцентричное сокращение и чувствовать себя комфортно при этом.

Старайся опускать вес обратно на плечо в каждом повторении на 2 – 3 секунды.

Старайся выдерживать напряжение в течение не менее 20 секунд.

Тренер Джастина Тимберлейка, Бен Бруно, в своем инстаграме объяснил, для чего актер выполняет это упражнение. Он отметил, что Джастин стремился нарастить почти 7 килограммов мышц для своей роли в "Палмере". Правда, достичь этого ему не удалось.

Джастин постоянно тренируется круглый год, но как только он ставит перед собой цель, он идет к ней с большим вниманием и усилием. И делает все, что необходимо,

– отметил Бруно.

Смотри видео, как Джастин Тимберлейк готовится к съемкам в фильме "Палмер":

Актер исполняет эксцентричный жим со штангой в 55 кг, что очень сильно. Тренер добавляет, что ни один из профессиональных спортсменов, которых он тренирует, еще не смог победить в этом. Поэтому ему приятно видеть настойчивость Тимберлейка, который стремится всеми силами достичь желаемого результата.

Ты также можешь попробовать выполнять это упражнение. Но мы подчеркиваем, что делать это лучше под присмотром тренера. Это позволит тебе достичь желаемого результата быстрее, а каждую тренировку сделать максимально результативной!