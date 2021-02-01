Мы неоднократно напоминаем тебе, что тренировки должны быть интересными. Поэтому попробуй подойти к ним с другой стороны. Например, используй штангу не только для того, чтобы поднимать ее. К твоему вниманию 3 крутых упражнения, которые позволят накачать пресс с помощью штанги.

Источник: фитнес-тренетте Бенно Питерс

На своем инстаграме фитнес-тренер Бенно Питерс поделился комплексом упражнений со штангой. С их помощью ты сможешь накачать пресс. Айда вместе с Men 24 работать над телом своей мечты!

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Я вижу, что большинство основных упражнений, которые выполняют люди, просто не обеспечивают эффективного набора шести кубиков. Попробуй эти 3 эффективные упражнения для мышц кора, чтобы создать надежную и четко очерченную группу из шести кубиков,

– говорит Питерс.

Как накачать пресс с помощью штанги

1. Скручивания с диском

Выполняй привычные для себя скручивания, держа в руках диск от штанги. Это упражнение крутое потому, что ты можешь увеличивать вес, как только будешь понимать, что тебе недостаточно нагрузки.

Выполни 10 – 15 повторений скручивания с диском.



Используй штангу не только для того, чтобы накачивать руки / Фото Unsplash

2. Ролик для пресса

Это упражнение мало кто выполняет. Оно может показаться тебе странным, но оно однозначно эффективное и укрепляет твои мышцы кора. Если ты помнишь специальные фитнес-ролики, то знаешь, что с ними делать. А теперь заменяем этот инвентарь на штангу. Справишься с задачей?

Тренер рекомендует выполнять 8 – 12 повторений.

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3. Ролик для пресса из стороны в сторону

А это уже настоящее испытание. С помощью этого упражнения ты отлично прокачиваешь косые мышцы пресса. Но будь готов к тому, что выполнять это упражнение будет сложнее, чем тот же ролик для пресса со штангой.

Выполни по 6 – 8 повторений с каждой стороны.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Совет от тренера

Для максимального результата нужно выполнять этот комплекс упражнений как суперсет. Между каждым ты позволяешь себе от 10 до 20 секунд отдыха. А по завершении круга упражнений – 2 – 3 минуты. Выполняй этот комплекс упражнений не менее 3 раза в неделю, чтобы твой пресс был стальным!