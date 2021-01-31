Гимнастов сложно назвать качками. Они однозначно могут похвастаться крепким телом. Но в основном результат достигается благодаря подъему собственной же веса. Но наш новый герой, Нил Уилсон решил бросить себе вызов, попытавшись выполнить упражнения для бодибилдеров.

Источник: Men's Health

Он стал героем ролика спортсмена Майка Терстона. Нил Уилсон попал в спортзал в день ног и попытался провести свой первый сеанс бодибилдинга. Смотри, что из этого вышло!

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Я никогда не занимался бодибилдингом, но чтобы быть в состоянии понять знание людей и то, как Майк создает свою фигуру, я решил попробовать. Для меня всегда было важно, насколько я хороший гимнаст, и какие трюки я могу делать. И теперь, когда я на пенсии, я просто хочу участвовать в различных видах тренировок,

– говорит он.

Майк предлагает Нилу начать с приседаний, которые позволяют гимнасту узнать, на каком уровне интенсивности он может рассчитывать работать.

Как ты уже понял, наш герой – тот парень слева

"Я сделал одно упражнение и не могу ходить!", – признается Нил.

Затем они работали над привлечением подколенных сухожилий и ягодиц в румынской становой тяге. Майк проверял, обладает ли Нил правильной техникой, и отмечает, что половина проблемы этого движения заключается в выполнении ядра для столь необходимой стабильности.

"Я чувствую головокружение и тошноту. Я сам был спортсменом, и думаю, пока вы действительно начнете получать эту последовательность в течение длительного промежутка времени, именно тогда вы добьетесь определенных результатов. Нет волшебной таблетки или одного сеанса, который изменит вашу жизнь", – отмечает Нил.

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Он увлечен самоотверженностью, которую бодибилдеры должны вкладывать в свои тренировки. После этого они сделали несколько разгибаний ног. Нил заметил, что его ноги никогда не были такими.

Это было значительным усилием. Ни разу он не бросил. Он продолжал давить на себя,

– подчеркнул Майк.

Смотри видео, как Нил Уилсон выполнял упражнения для бодибилдеров:

Поэтому, если тебе вдруг покажется, что упражнения для бодибилдеров – что-то очень простое, то тебе так только кажется. Это не только о подъеме неподъемной тяжести. Это еще и об определенной философии. Поэтому без специалиста со стороны мы бы не рекомендовали делать это самостоятельно.