В новом сериале Эванс сыграет Бэмби, брата блестящего молодого ученого, похищенного на границе Колумбии и Венесуэлы. Согласно официальному синопсису, его персонаж имеет темное прошлое в армии и отправляется на спасательную операцию вместе со своим столь же смертоносным зятем. Неудивительно, что актеру нужно работать над своим телом еще усерднее.

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В своем новом посте в инстаграме актер рассказал , что он тренировался на реальном военном объекте за пределами Боготы, Колумбия. Все для того, чтобы получить очень естественный рельеф.

Вчера имел тренировки на базе с тренером колумбийской армии. Это было круто! И если бы с этого момента я мог бы выполнять 9 повторений в каждом подходе, я был бы очень счастлив. Спасибо тебе, друг!,

– написал он под публикацией.

Смотри на видео, как Люк Эванс готовится к съемкам в боевике:

Эванс работает в Колумбии над Echo 3 уже более 2 месяцев. Мы знаем, что он обожает щеголять своей мускулистой фигурой. Но это тот редкий случай, когда он показал, как готовится к съемкам, работая в спортзале.

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: