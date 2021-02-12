51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес изрядно взбудоражила пользователей сети. Звезда выложила фото, на котором позирует в откровенном образе на сцене. Как ты уже понял, Джей Ло поделилась с поклонниками фотографией, сделанной с одного из ее концертов. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Сексуальная певица Дженнифер Лопес порадовала своих подписчиков новым горячим фото. На нем звезда позирует в откровенном сценическом костюме во время одного из своих выступлений.

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"Скучаю по нашим ночам вместе", – написала Джей Ло под этим постом, намекая на то, что ей не терпится снова вернуться на сцену.

Поклонники Дженнифер Лопес не только засыпали комплиментами звезду, но и поставили множество лайков под ее постом. Более того: они также не могут дождаться возможности попасть на концерт любимой певицы:

"Абсолютное национальное сокровище и королева";

"Скучаем по тебе, мамочка";

"Люблю эти ночи и шоу";

"Вау, потрясающий вид";

"Ты самая лучшая";

"Не могу дождаться, когда мы снова увидимся";

"Я очень горжусь тобой";

"Это была лучшая ночь в моей жизни".

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