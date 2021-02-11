29-летняя Кейтлин Ранк знает, что ее роскошное тело не стоит скрывать за одеждой. Поэтому мы не удивлены, что в новом посте она предстала в откровенном образе. Наслаждайся порцией красоты от горячей американской фитнес-модели.

Кейтлин Ранк выложила на своем инстаграме фото, на которых она позирует в откровенном топе, какой едва прикрывает ее соблазнительный бюст. Более того: красавица поставила своих подписчиков перед непростым выбором.

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"Игровой день! За кого ты болеешь?", – написала она, предложив подписчикам выбрать фото, которое им нравится больше всего.

Признаемся, что нам больше по душе пришелся первый кадр. А еще мы оставляем комментарии, которые написали подписчики Кейтлин Ранк под ее постом:

"Абсолютно красивая";

"Женщина моей мечты";

"Сексуальное тело настоящей крохи";

"Такие красивые и удивительные позы";

"Первое фото впечатляет".

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