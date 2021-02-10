Топовая украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк продолжает будоражить пользователей сети. На этот раз она решила выложить фотографию топлесс. На смелом кадре она прикрывает обнаженную грудь руками и волосами. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Откровенный кадр Соня Плакидюк опубликовала в честь своего 32-летия. Фэшн-фотографиня решила встретить новый день рождения со смелого фото, которое ей сделал талантливый фотограф Дмитрий Комиссаренко . Айда с нами смотреть, чем же Соня Плакидюк так взбудоражила своих подписчиков в инстаграме.

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Мы тоже приобщаемся к поздравлениям. А еще по хорошей традиции оставляем тебе комментарии, которые фэшн-фотографу оставили ее подписчики в сети:

"Очень люблю тебя";

"Секс-богиня";

"Вы очень вдохновляете";

"Как хорошо, что этот день подарил миру вас";

"Лучшая фотография и очень красивая девушка";

"Ты шикарная";

"Какая же ты невероятная".

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