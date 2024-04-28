Преимущество хорошего вкуса заключается в том, что его можно изучать и развивать, над ним можно работать через любопытство и наблюдательность, экспериментируя с вещами. А также обращая внимание на то, что носят люди, которые всегда привлекают твое внимание и всегда очень хорошо одеваются, и как они используют каждый из элементов своей одежды.

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Мода создана для экспериментов, но цель не в том, чтобы выглядеть как картина Пикассо или женщина с голубами из фильма "Сам дома", а в том, чтобы создать хороший образ, который передает твою индивидуальность и твой личный стиль, поэтому хороший вкус всегда должен быть в центре внимания. Чтобы было понятнее, хороший вкус не значит всегда носить костюмы или официальную одежду, ты можешь продемонстрировать хороший вкус в спортивной одежде и очень повседневном образе (и с хорошими духами).

Речь идет о том, чтобы знать, как правильно носить одежду, получать от нее максимальную пользу и избегать элементов или деталей, которые тебе не подходят. Одеваться со вкусом помогут эти 6 правил, которых следует придерживаться

Правило 3 цветов

Это классическое правило очень просто в исполнении и позволяет экспериментировать с цветом, но не перегибая палку и не рискуя получить преувеличенный или неподходящий образ.

Правило говорит, что если ты хочешь, чтобы твой образ был мощнее, эффектным и выглядел приподнято и профессионально, тебе не следует носить более 3 цветов одновременно. Это должны быть цвета, которые хорошо дополняют друг друга, или разные оттенки одного цвета, три нейтральные, или два нейтральных с одним более ярким цветом.



В твоем образе должно быть не более трех цветов / Фото halayalex

Многослойность

Это правило поможет тебе создавать образы, которые будут выглядеть чистыми и приподнятыми, и которые никогда не терпят неудачу. Речь идет о простой и классической элегантности, почти с минималистичным оттенком.

Подумай о своем наряде как о сэндвиче. В переводе на язык моды это означает, что между двумя одеждами одного цвета или материала одевается одежда другого цвета или материала, к примеру, черные брюки и черный пиджак, а между ними – белая футболка. Если ты не носишь пиджака, ты можешь применить сэндвич, надев футболку и туфли одного цвета с брюками другого цвета.

Одевайся согласно событию

Понимание дресс-кода очень важно не только для того., чтобы придерживаться правил, но и для того, чтобы знать, как их нарушать, не выглядя при этом неряшливо или неуместно.

Ты должен понимать, что нельзя одеваться одинаково для прогулки в парке с собаками и для свидания, свадьбы или собеседования на работу, уровни формальности разные, и есть вещи, которые ты должен носить, а есть вещи, которые запрещены. К примеру, ты не можешь носить вьетнамки в офис, и это не самая лучшая идея одевать парадные туфли на футбол.



Следует одеваться согласно событию, на которую собираешься / Фото freepik

Соотношение 1:2 для использования принтов и узоров

Согласно Image Power Play, это золотое соотношение в одежде, которое может помочь тебе создать визуально более приятные образы, которые производят хорошее впечатление, а также стильный и изысканный образ.

К примеру, ты можешь выбрать одну вещь с узором и две однотонные вещи для более классического образа или одну однотонную вещь и два узора для более интересного образа, это может быть, к примеру, пиджак в клетку и галстук с узором, с однотонной рубашкой, или однотонный пиджак и рубашка, с более смелым галстуком.

⅓ и ⅔ для пропорционального наряда

Это правило позволяет тебе выглядеть пропорционально всему, что ты одеваешь, независимо от твоего роста или типа фигуры. Идея состоит в том, что 1/3 твоего тела должна быть закрыта рубашкой и пиджаком, а остальные 2/3– брюками и обувью. Это поможет твоему туловищу и ногам выглядеть сбалансированно, чтобы создать мощный силуэт, который не уменьшает твой рост и не выглядит так, будто твое туловище слишком длинное, а ноги слишком короткие.



Формируй образ так, чтобы не укорачивать визуально длину ног / Фото freepik

Примерь все перед покупкой

Хороший вкус также проявляется в том, что одежда хорошо сидит на тебе, не обтягивает, не слишком большая и не слишком длинная (что не значит, что ты намеренно одеваешь что-то чрезмерно большое). Вот почему важно примерить все перед покупкой, чтобы убедиться, что одежда, какую ты собираешься выбрать, сидит правильно со всех сторон, а также это поможет тебе определить, нужно ли что-то отнести к портному для корректировки.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут тебе всегда быть на высоте и вдохновлять людей вокруг одеваться стильно.