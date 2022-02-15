На кадре, которым Ева Лонгория поделилась на своем инстаграме, она позирует в нижнем белье. Есть подозрение, что сама фотография архивная, но кого это вообще волнует. Актриса всегда роскошная и очень соблазнительная. И это свершившийся факт!
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Посылаю тебе море поцелуев. С Днем Святого Валентина,
– написала она под публикацией.
Горячее фото актрисы очень понравилось не только нашей редакции, но и подписчикам Евы Лонгории. Неудивительно, что ее буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Потрясающая – это мягко сказано";
- "Волшебная и соблазнительная";
- "Очень сексуальная леди";
- "Какая же ты милая";
- "Я просто не могу оторвать взора";
- "Истинная богиня";
- "Ты очень горячая".
Горячее фото Евы Лонгории взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Лонгории
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Ева Лонгория вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что ее армия поклонников растет с каждым днем. Тебя мы тоже призываем подписаться на актрису. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фотографиями.