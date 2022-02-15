На кадре, которым Ева Лонгория поделилась на своем инстаграме, она позирует в нижнем белье. Есть подозрение, что сама фотография архивная, но кого это вообще волнует. Актриса всегда роскошная и очень соблазнительная. И это свершившийся факт!

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Посылаю тебе море поцелуев. С Днем Святого Валентина,

– написала она под публикацией.

Горячее фото актрисы очень понравилось не только нашей редакции, но и подписчикам Евы Лонгории. Неудивительно, что ее буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Потрясающая – это мягко сказано";

"Волшебная и соблазнительная";

"Очень сексуальная леди";

"Какая же ты милая";

"Я просто не могу оторвать взора";

"Истинная богиня";

"Ты очень горячая".



Горячее фото Евы Лонгории взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Лонгории

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