Не стал исключением ее свежий пост. На нем модель позирует в коротеньком топе, едва прикрывающем пышный бюст нашей героини. Придает дерзости образу юбка, которую красавица спустила слишком низко. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!
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"Твое место или наше", – написала она под публикацией.
Мы не знаем, что имела в виду Сара Роллинс. Но точно можем сказать, что ее горячее фото не на шутку взбудоражило пользователей сети. Не удивительно, что подписчики красавицы были максимально щедрыми на лайки и комментарии:
- "Девочка, ты очень горячая";
- "Ты очень потрясающая";
- "Сара, я влюблен в тебя";
- "Ты просто волшебная";
- "Сладенькая крошка";
- "Ты – настоящее пламя";
- "Абсолютное совершенство".
Откровенное фото Сары Роллинс понравилось ее подписчикам / Фото с инстаграма Роллинс
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Следить за Сарой Роллинс в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что не отказывай себе в этом. Присоединись к армии поклонников модели. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото.