Это если очень коротко. Но ведь мы не ищем простых путей? Расскажем немного подробнее и интереснее.

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Что в центре: сердце галактики

В центре Млечного Пути находится сверхмассивная (с массой в 4 миллиона Солнца) черная дыра Стрелец A*. Открыли ее в 1974 году, а увидеть ее можно в радиотелескопе в районе созвездия Стрельца.

Все остальное в галактике вращается вокруг этих мощных ворот в ничто.

Саму дыру плотно окутали пыль, газ и звезды. Эту смесь называют галактическим балджем.

Ее размер – 10 тысяч световых лет в поперечнике, а емкость – 10 миллиардов звезд.

Это, заметь, из 200 миллиардов в Млечном Пути. Причем, главным образом, это старые красные гиганты, сформированные еще на ранних этапах жизни галактики.



Структура Млечного Пути с вращающимся искривленным галактическим диском / Фото NASA и ESA

А что вокруг: руки и рукава

За пределами балджа – галактический диск в 100 тысяч световых лет в поперечнике и 1000 световых лет толщиной. Как раз в нем живет большинство звезд галактики, как и наше Солнце.

Звезды диска вращаются вокруг галактического центра, образуя более плотные и закрученные потоки спирали – словно бы руки.

Почему звезды формируются именно в спиральные рукава – учёные пока не знают. Но происходит это сравнительно быстро – где-то на протяжении 100 миллионов из 13 миллиардов лет возраста галактики в целом.

Что интересно, звезды в рукавах обычно намного моложе звезд в балдже.

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Сейчас Млечный Путь имеет 4 спиральных рукава.

Это две основные руки – Персей и Щит Центавра.

И две менее выразительные – Стрелец и Орион.

А еще звезды в диске рассеяны в облаке звездной пыли и газа. Именно ее мы видим, когда в восторге смотрим в ночное небо.