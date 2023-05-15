*нажми на свой знак Зодиака, чтобы узнать актуальный прогноз на неделю

Между тем Львам следует избегать легкомыслия, особенно в делах семейных, Водолеям следует помнить об уме и использовать его в нужный момент, а Стрельцам – приготовиться бегать туда-сюда для сбора средств к существованию. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 15 и по 21 мая 2023 года.

Также увлекательно Украинская миксология: какая она по вкусу и почему ею увлекается весь мир

Гороскоп на неделю 15 мая – 21 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овнов на этой неделе будут шансы на значительные изменения в карьере и бизнесе. Независимо от того, будет ли это контекст, связанный с политической жизнью, какие-то юридические аспекты или подготовка к государственной службе – появятся возможности для постоянного прогресса. Однако в начале недели тебе придется поехать куда-то на короткий срок. Если ты занят выполнением контрактов и планов, то в середине недели ожидай активного процесса встреч с заинтересованным лицом. Также на этой неделе капитальные вложения могут оказаться выгодными. Звезды обещают успех тем, кто собирает доказательства по какому-то делу. Что важно, ты сможешь получить желаемые результаты в любовных делах – но не ослабляй свое благоразумие. В денежных делах могут увеличиться неожиданные расходы, поэтому будь осторожен.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе усилия, направленные на формирование ткани светлого будущего, получат крылья. Может идти речь о карьере в конкурентных сферах, работе в сферах производства и продаж, а также о ведении и реализации бизнеса на личном уровне. На этой неделе звезды будут дарить приятные результаты, а также моменты смеха и счастья в супружеской жизни. По поводу денег: дивиденды будут продолжать увеличиваться, будет прибыль от капиталовложений. Впрочем, не исключена вероятность больших затрат. Что важно, на этой неделе можно спешить завершать какие-либо дела, которые давно ждали на свое время. А в любовных делах настанет период желаемых диалогов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе ты можешь столкнуться с определенными проблемами в разных областях, и это даже несмотря на практически безграничные возможности. Звезды советуют быть уверенными в своих целях. Потому что в общем-то движение звезд создаст сумму твоего успеха на неделе. Кстати, нужно будет прилагать постоянные усилия в разрешении ситуаций, связанных с обеспечением средств к существованию. Если ты связан со сферами технологий, искусства, медицины, информации, коммуникации, актерства, кино, то движение звезд даст хорошие результаты. Появятся шансы внезапного денежного поступления откуда-то. Снять постоянное напряжение в паре в любовных отношениях удастся в середине недели. Но на работе соперники будут пытаться тебя подкосить, поэтому будь осторожен.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Раки на этой неделе будут чувствовать себя могущественными и славными людьми, достопочтенными бизнесменами, способными и опытными лидерами. Звезды этой недели продолжат дарить приятные и отличные результаты. Можно рассчитывать на карьерный взлет или успешно сданный конкурсный экзамен. Также на этой неделе появятся шансы на значительный прогресс в заработке и накоплении денег. Однако не все может быть хорошо в отношениях с конкурентами – поэтому лучше заранее перейти к хорошему, чистому и систематическому распорядку дня, чтобы тебя не смогли подставить и заставить чувствовать беспокойство.

Интересно знать Даже не краснеют: знаки Зодиака, которые беззастенчиво врут

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Для Львов на неделе звезды обещают приятные результаты в таких областях: информационные коммуникации, медицина, искусство, актерское мастерство, кино, технологии и другие, к которым у тебя есть глубокий интерес и способности. На этой неделе появятся возможности для желаемой и приятной реализации. К примеру, если ты хочешь путешествовать – для этого будут благоприятные условия. Однако следует избегать легкомыслия, есть вероятность внезапного обострения борьбы по каким-то вопросам среди родственников. Поэтому не обращай внимания на мелочи и относись к ним с уважением, иначе испытаешь лишние волнения. Движение звезд на этой неделе намекает на то, что у тебя будет сотрудничество и поддержка с особыми людьми. Благодаря этому появятся шансы на значительный прогресс в выполнении желаемых задач. В денежных операциях также ожидается значительный прогресс, и твой упорный труд будет плодотворным.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды этой недели помогут тебе в решении вопросов, связанных со средствами к существованию. Это значит, что твоя работа приведет к вершине успеха. В то же время тебе придется постоянно бежать в ногу с вызовами, которые возникают вокруг – в том числе и созданными твоими соперниками, которые всегда готовы препятствовать. Впрочем, звезды будут способствовать повышению именно твоего престижа, так что не стесняйся продолжать стараться на своем уровне. Звезды также обещают дар желаемой гармонии в семье, это может сделать тебя счастливым. На этой неделе будет больше оптимизма в семье. Следовательно, неделя будет дарить преимущественно благоприятные и отличные результаты.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам этой недели звезды подарят шанс стать выдающимся человеком и успешным бизнесменом. Однако – чтобы достичь этих целей, придется много сомневаться с самого начала. Если ты хочешь купить недвижимость или занимаешься строительством, то на этой неделе движение звезд даст приятные результаты. Если хочешь инвестировать капитал, делай это смелее. Если хочешь поехать куда-нибудь в путешествие, звезды подарят тебе успех. В середине недели появятся желаемые результаты в областях, связанных с обеспечением средств к существованию. Но умеренные результаты будут в любовных делах. В последние дни этой недели может внезапно напасть вялость от переутомления.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе возможно увеличение физических нагрузок, но ты легко их выдержишь. В общем для тебя движение звезд останется приятным и эффектным. На этой неделе увеличится твой авторитет в супружеской и семейной жизни. Если уже возникло какое-то напряжение, то, вполне возможно, ты сможешь его снять – звезды обещают поддержку. Как бизнесмен и предприниматель, на этой неделе ты сможешь добиться особых успехов. Но не бойся брать на себя ответственность. В любовных отношениях будут моменты желанной страсти в паре. Для капитальных вложений движение звезд также будет благоприятным, но некоторых будут беспокоить юридические аспекты.

Тебе понравится Как распознать микроизмену и как справиться с ней в отношениях

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцов на этой неделе движение звезд заставит бегать туда-сюда для сбора средств к существованию. Это означает, что твой самоконтроль и регулирование собственных сил и времени будут очень важны. К счастью, в результате ты должен получить желаемые дивиденды в сферах работы и бизнеса. На этой неделе будет больше затрат, но если хочешь сделать капитальные инвестиции, тебя ждет успех. В середине недели появятся шансы принять какую-либо должность и повышение, но тебе понадобится постоянный контакт с руководством. В семье могут возникнуть особые моменты любви. Поэтому двигайся своим путем, но с полной осторожностью.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе будет интересно завершить работу, связанную с семьей. А также удастся проложить путь к прогрессу в сопредельных областях. Также будут шансы на значительный прогресс в завершении работ, связанных с детьми, чтобы обеспечить им блестящую карьеру и светлое будущее. У тебя могут появиться шансы на денежную выгоду с какой-либо стороны. Вполне возможно, что у некоторых известных бизнесменов или чиновников появятся шансы на значительное продвижение по карьерной лестнице. В середине недели могут возникнуть некоторые проблемы. В это время денежные расходы останутся повышенными.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Звезды говорят, на этой неделе тебе следует помнить о своих силах и уме, которые ты должен использовать в нужный момент. В противном случае ты испытаешь чрезмерные волнения. На этой неделе движение звезд подарит тебе желаемый рост в частном или государственном секторах, поэтому не стесняйся продолжать стараться на своем уровне. В середине недели появятся шансы на повышение престижа в общественно-политической жизни. У Водолеев могут быть моменты влюбленности в паре, а также шансы на денежные поступления. Однако в последние дни недели в тех же областях могут возникнуть проблемы. С этими вызовами можно справиться – если ты будешь к ним готов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе ты будешь готов устранять любые проблемы. Если хочешь куда-нибудь вложить капитал, то движение звезд подарит успех. Вполне возможно, на неделе придется пойти в гости по приглашению каких-то родственников или близких. В любовных отношениях могут возникнуть моменты влюбленности. Если ты связан с любыми конкурсными экзаменами, а также со сферами кино, искусства, информационных коммуникаций, движение звезд подарит приятные результаты. В середине недели будут отличные результаты в кадровой и деловой жизни. Это может порадовать тело и разум. Могут появиться шансы получить деньги из какого-либо источника.