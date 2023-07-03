*нажми на свой знак Зодиака, чтобы узнать актуальный прогноз на неделю

Ракам следует избегать ненужных поездок, потому что могут возникнуть неприятности. Для Львов расходование денег без планирования может создать финансовый кризис. А Весы могут иметь проблемы из-за неправильного совета друга. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 3 июля по 9 июля 2023 года.

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Гороскоп на неделю 3 июля – 9 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Пожилым мужчинам этого знака Зодиака на этой неделе следует быть особенно внимательными к физической активности, но избегать поднятия тяжелых предметов. В общем, тебе следует посвятить немного времени формированию своего внутреннего покоя и наполнению сознания положительной энергией. Если ты до сих пор тратил свои деньги бездумно, на этой неделе можешь ощутить острую потребность в финансах. Впрочем, благодаря этому ты сможешь понять, какое на самом деле значение имеют деньги в твоей жизни. Поэтому веди себя как ответственный человек, контролируй свои расходы. Удачное мероприятие, организованное родственником, будет в центре внимания твоей семьи на неделе. На работе ты, скорее всего, станешь жертвой обмана со стороны коллег, из-за чего в твоей карьере может возникнуть заметный перерыв. В общем – держись подальше от лжецов и мошенников, а также не позволяй агрессии и раздражительности доминировать в своем характере.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе ты можешь почувствовать нехватку душевного покоя и определенную рассеянность. В такой ситуации не стоит излишне волноваться. Какое-либо участие в благотворительной деятельности вполне может повысить твой статус в обществе и в значительной степени уберечь тебя от стресса. Если до этого времени ты боролся с какой-либо финансовой проблемой, то на этой неделе переключись с переживаний на действия – сделай что-то, что увеличит доход. Для этого ты также можешь принять важное решение, прислушавшись к советам друзей, близких или старших. Это удачное время, чтобы рассказать родителям о своих новых стремлениях или планах. Всю неделю ты сможешь добиваться больших успехов в профессиональной жизни. Ты станешь более трудолюбивым, продуктивным и эффективным на своем рабочем месте, а твое дипломатическое и тактичное поведение поможет справиться с вызовами и сложными ситуациями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе в твоей жизни может произойти множество изменений, к которым ты не был готов. Поэтому твой взгляд на жизнь будет несколько мрачным, ты будешь чувствовать себя окруженным негативом. Однако инвестиции на этой неделе могут увеличить твое благосостояние и финансовую безопасность. В такой ситуации вкладывай деньги в правильное место и прояви терпение, не принимая никаких решений наспех. Если же ты попадешь в беду, то не ожидай какого-то чуда от других, но и не обвиняй их – не из-за них эта беда случилась. Если занимаешься любимой профессиональной деятельностью и работаешь на хорошей работе, то эта неделя будет для тебя очень важной. В это время у тебя скорее всего появится много возможностей для продвижения в твоей сфере. Это время также может быть очень удачным для получения нового образования.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

На этой неделе неплохо было бы, чтобы отдохнуть, прибегнуть к медитации, но не прибегать к лишнему сну. Игры на инвестиционном рынке на неделе будут неудачными, поэтому лучше удержаться. Есть вероятность, что ты будешь вкладывать больше и больше денег, чтобы вернуть обратно хотя бы потерянное, но тщетно. А вот твоя жажда знаний поможет на этой неделе найти новых друзей. Атмосфера в семье будет благоприятной, так же неделя будет благоприятной для тебя с точки зрения карьеры. В это время ты сможешь избавиться от любых своих невзгод на работе, благодаря чему будешь прилагать больше усилий, чем раньше, для достижения поставленных целей в профессиональной сфере. Также звезды советуют максимально избегать ненужных поездок, в противном случае могут возникнуть неприятности.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе следует позаботиться о самочувствии, чтобы внезапные невзгоды не лишили тебя внутреннего мира. Ты, возможно, будешь тратить больше, чем зарабатываешь, но с благой целью – для улучшения имиджа семьи. К сожалению, трата денег без планирования может создать финансовый кризис в твоей жизни в будущем. На этой неделе дети могут помочь тебе в исполнении многих домашних дел. Но для этого ты должен не стесняться просить их о помощи. Также ты сможешь завести новых друзей или знакомства в обществе – благодаря своему обаянию и проявлениям индивидуальности. На работе, если ты будешь хорошо справляться, неделя будет для тебя очень важной. Появится много возможностей продвинуться в своей сфере, но придется быть преданными своей цели. В противном случае весь прошлый упорный труд может сойти на нет. Поэтому в это время делай любой шаг, думая о своей главной цели.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды говорят, что и ты, и окружающие тебя люди хорошо знают, что ты настолько уверен в себе и зажигателен, что не нуждаешься в чьем-то поощрении. Так что воспользуйся этим, извлеки максимум пользы. Есть и предостережения: на этой неделе кто-то может стащить часть твоего движимого или недвижимого имущества, или кто-то может втереться в доверие и завладеть им. Поэтому будь осторожен и внимателен уже с начала недели. Избегай слепо доверять кому-либо. С другой стороны, неделя принесет в семейную жизнь счастье, мир и достаток. Ты можешь запланировать посещение далёких родственников всей семьей. В профессиональном плане неделя, скорее всего, окажется очень удачной. Звезды полностью на твоей стороне, благодаря чему ты будешь иметь успехи в профессии и карьере. Придется немного поработать, конечно, но в каждом деле будет все складываться удачно.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

На неделе следует отказаться от жирной пищи. Не исключено, что кто-то из знакомых или близких может привлечь внимание большими планами и идеями. В такой ситуации тебе следует тщательно изучить этого человека, прежде чем делать какие-либо инвестиции или выводы. Осознавая свою ответственность перед семьей, ты будешь частью ее счастья и горя – чтобы они почувствовали, что ты действительно заботишься о них, и смогли открыться тебе. Бизнесмены могут столкнуться с проблемами – из-за неправильного совета близкого друга. Поэтому будь осторожен, принимая любое решение, избегай слепого доверия к чьим-то советам. На этой неделе ты можешь испытывать определенные трудности в понимании многих событий и почему-то не захочешь обратиться за помощью к старшим. А зря – нужно не стесняться и обращаться. Иначе можешь провалить какое-то будущее испытание в жизни.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Хорошие новости в семье позволят тебе избавиться от стресса. Максимально заботься о близких и проводи с ними время регулярно. Также неделя принесет много возможностей для заработка. Но, может быть, придется постоянно быть внимательным, чтобы распознать эти возможности. В противном случае ты можешь упустить возможности или не будешь в состоянии воспользоваться ими должным образом. На этой неделе ты добьешься особого успеха в налаживании отношений с людьми и упорядочении давно отложенных домашних хлопот. Небольшие трудности, возникавшие на работе в прошлом, могут быть полностью преодолены именно на этой неделе. После чего ты успешно завершишь все свои предыдущие незавершенные дела. Но есть вероятность того, что нагрузка на тебя немного увеличится. Впрочем, благодаря правильной стратегии и интеллекту ты сможешь выполнить все свои обязанности на работе.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

В этот период ты будешь постоянно что-то менять, чтобы улучшить свой образ жизни. Надо вывести себя из зоны комфорта, но избегать слишком большой нагрузки на себя. Возможно, придется дважды подумать, прежде чем инвестировать – не исключено, что за открывшейся перед тобой возможностью стоит какой-то заговор, из-за которого в будущем придется почувствовать удар. Также, возможно, придется унижаться перед другими людьми из-за детей. Но наказывать детей за это не стоит, лучше посидеть с ними и попытаться объяснить им все. Всю неделю ты будешь более ответственным, сосредоточенным и организованным во всех делах на рабочем месте. Ты тоже сможешь лучше исполнять свои обязанности. В этот период может появиться шанс присоединиться к иностранной компании.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Это время может быть очень полезно для тебя. Ты стараешься выполнять любую работу с полной отдачей и наслаждаться хорошим самочувствием. Но вот у работников сферы торговли могут возникнуть проблемы. Звезды советуют не делать рискованных вложений, иначе будут большие неприятности. Зато люди, связанные с партнерским бизнесом, могут найти в это время хорошие финансовые выгоды. В семейной жизни на этой неделе тебя ожидают очень хорошие результаты. Братание и взаимная любовь будут заметны в этот период. На работе на этой неделе, возможно, из-за спешки ты забудешь выполнить какую-то важную задачу. Убедись, что всю работу проделал, прежде чем отдавать отчеты высшим должностным лицам. И лучше, если ты еще раз проверишь каждый документ.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Заботься о своем самочувствии, чтобы вдруг не встретить проблемы, которых совсем не ожидал. Твою финансовую жизнь на этой неделе нельзя будет назвать удачной. Придется сталкиваться с кучей трудностей, связанных с деньгами, причем в течение всей недели. Также ты не сможешь в этот период экономить, из-за чего усилится внутреннее напряжение. Ты будешь испытывать легкое раздражение из-за поведения окружающих тебя людей, особенно членов семьи. Не исключено, что у тебя может возникнуть спор с ними. Зато звезды прочат хорошие результаты недели для профессионалов и для тех, кто думает об открытии нового бизнеса, несмотря на свою основную деятельность. Неделя будет особенно удачной и для студентов, мечтающих о получении образования за границей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

В это время тебе не придется сталкиваться с проблемами с самочувствием, если будут присутствовать физические упражнения в распорядке дня. Также на этой неделе ты должен понять, что махать руками перед другими и тратить больше, чем ты можешь себе позволить, не мудро. Так что просто не делай этого, и только тогда сможешь сохранить свои деньги. Приглашение на какую-то церемонию станет счастливым событием для тебя и твоей семьи. К сожалению, на работе на этой неделе ты можешь чувствовать себя немного вялым или жертвой комплекса жертвы. Но, несмотря на это, ты также будешь стремиться получить высокую оценку для всего, что ты делаешь. Благодаря этому у тебя появятся благоприятные возможности для роста карьеры. Хорошие новости могут прийти в середине недели, однако нужно будет сосредоточиться на своей цели.