*нажми на свой знак Зодиака, чтобы узнать актуальный прогноз на эту неделю

На этой неделе всем без исключения знакам Зодиака нужно будет выкладываться на максимум на работе. Это необходимо делать для того, чтобы на выходных не возникало никаких мыслей о дедлайнах и поручениях от руководства. Но будут также и те, кому выпадет возможность круто отдохнуть. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 12 – 18 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам на этой неделе стоит включиться в работу с первого же дня. Поэтому не стоит лениться и откладывать важные поручения на завтра. Это может стать причиной накопления дел, из-за чего о полноценных выходных нечего и думать. Собирай четкий список задач и старайся выполнять их сразу же. Благодаря такому подходу ты не только будешь все успевать, но и получишь достаточно свободного времени для отдыха.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам же на этой неделе представится возможность отдохнуть от работы. Позволь себе не заглядывать в рабочие чаты, а также не проверять электронную почту. Это подарит тебе ощущение покоя, а также душевного равновесия. Если же полностью отказаться от работы не получится, то старайся хотя бы вечера посвящать не ей. Можешь, например, выбираться на прогулку с любимым человеком или же устраивать уютные посиделки.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Что касается Близнецов, то им звезды рекомендуют целиком и полностью направить свою энергию на физическую активность. Пора наконец начать ходить в спортзал или выбираться на пробежки. Это не только позволит минимизировать негативное влияние сидячего образа жизни, но и подарит тебе энергию, необходимую для новых свершений. Поэтому не поленись стать лучшей версией себя вчерашнего!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам звезды рекомендуют выбраться куда-то за город на этой неделе. Это позволит не только избавиться от суеты, но и насладиться возможностью прекрасно провести время с теми людьми, которых ты очень сильно любишь. Что касается работы, то ей не стоит посвящать все свое свободное время. Научись ставить четкую границу, чтобы чувствовать себя отлично в течение следующих нескольких рабочих дней.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам на этой неделе представится возможность кардинально изменить свою жизнь. Поэтому не упусти ее. Для этого необходимо будет не только закрывать все рабочие вопросы, но и находить хоть немного времени для отдыха. Это очень важно, ведь физическое и эмоциональное истощение тебе баллов в копилку не принесет. Начинай рабочую неделя с закрытия важных вопросов, и к выходным увидишь результат, который сделает тебя очень счастливым.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Что касается Дев, то им звезды рекомендуют следить за своим языком на этой неделе. Твоя эмоциональность и зажигательный темперамент могут стать причиной ссор и конфликтов не только на работе, но и дома. Поэтому попробуй хотя бы считать до 10, прежде чем высказать свое возмущение по тому или иному вопросу. Это не только облегчит жизнь, но и положительно повлияет на твои отношения с теми людьми, которые тебе небезразличны.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам на этой неделе нужно ответственно отнестись к собственному здоровью. Обрати внимание на сигналы, которые подает тебе организм. Это позволит не только избавиться от проблемы на ее начальной стадии, но и изрядно облегчить жизнь. Если тебя ничего не беспокоит, то попробуй хотя бы посвятить достаточно внимания отдыху. Не требуй от себя слишком много.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Эта неделя будет насыщенной для Скорпионов. Поэтому звезды рекомендуют экономить энергию. Все это необходимо делать, ведь впереди тебя ожидает очень много дел, которые требуют непосредственного вмешательства. Если ты чувствуешь себя истощенным, то не стесняйся просить о помощи. Друзья и родные охотно выручат тебя в тех ситуациях, когда силы, казалось бы, покидают тебя.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Если Стрельцы будут требовать от себя слишком много, они очень скоро будут чувствовать себя физически и эмоционально истощенными. Поэтому на этой неделе звезды рекомендуют придерживаться разумного баланса. Выполняй те задачи, которые требуют твоего неотложного вмешательства. Остальные же можешь смело поручать коллегам или откладывать на следующий день. Этот подход сэкономит твою энергию, а также подарит возможность браться за новые проекты и дела, которые важны именно для тебя.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Эта неделя для Козерогов будет чрезвычайно легкой и непринужденной. Тебя ожидает возможность не только круто отдохнуть, но и провести время с теми людьми, которых ты очень сильно любишь. Поэтому не упусти ее. Зови к себе в гости друзей и родных, устраивайте уютные посиделки. Заряжайтесь энергией для новых свершений, а также не забывайте обмениваться положительными эмоциями. Все это однозначно сделает тебя лучше версии себя вчерашнего!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Что касается Водолеев, то им звезды рекомендуют посвятить все свое свободное время саморазвитию. Хватит лениться и думать, что тебе больше ничего не нужно. Помни о том, что учится и прокачивать свои скиллы никогда не поздно. Для этого можешь, например, взяться за мотивационную литературу или же пройти несколько онлайн-курсов, какие помогут получить новые знания, необходимые в области, которой ты занимаешься.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды рекомендуют позаботиться о своем здоровье на этой неделе. Пора избавиться от проблем, которые не дают тебе спокойно спать. Это не только положительно повлияет на самочувствие, но и на производительность. Если тебя ничего не беспокоит – займись своим телом. У тебя есть еще половина лета, чтобы похвастаться стальным прессом. Поэтому, возможно, пора над ним поработать?